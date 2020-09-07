第三届胃食管反流病宣传周在北京启动

2020年第三届“全国胃食管反流病宣传周”在9月6日在北京举行。本届宣传周主题为“胃食管反流病可防可治”为主题，旨在呼吁人们不仅要认识胃食管反流病，更要预防胃食管反流病，规范诊治胃食管反流病，做自己健康的第一责任人。

宣传周由中国医疗保健国际交流促进会，中国人口文化促进会，中国人口福利基金会联合主办，火箭军特色医学中心胃食管反流科协办，武田（中国）制药支持。

中国医疗保健国际交流促进会常务副会长吕兆丰、中国人口文化促进会秘书长宋建平，中国人口福利基金会秘书长赵志在致辞中分别阐述了胃食管反流病宣传周的重要意义。宣传周是推进健康中国行的务实举措，希望让更多的人认识、了解科学防治胃食管反流病，加大相关医疗企业对该病的重视和支持，造福广大胃食管反流病患者。

2006年，中国科学院院士汪忠鎬在原第二炮兵总医院创立国内首家胃食管反流病中心。在学科发展的十余年间，胃食管反流病科在科主任吴继敏带领下一直致力于胃食管反流病的临床和研究工作，通过学术推广活动，各省市、自治区、直辖市很多医院对胃食管反流病的发病成因、诊断流程和诊治水平有了长足的提高。

吴继敏在致辞中介绍，胃食管反流病是一个非常常见的疾病，随着人口的老年化、国人饮食习惯的逐渐西化等原因，该病的患病率还在逐年的提升。但是，由于各种原因，该病在我们国家仍然存在所谓“三低一高”现象，即认知度低、就诊率低、治愈率低、误诊率高。

胃食管反流病在日常生活中主要常见的有两种症状：烧心是指胃部或胸骨后一种由下而上至颈部的烧灼感；反酸指的是胃酸从胃逆流到食管，引起胃灼热、胃酸等不适反应。且这种症状在老年人中发作尤其为常见。胃食管反流病不容忽视，早发现早治疗，目前胃食管反流病“可防可治”。

中国人民解放军第306医院耳鼻喉科主任吴炜、北京医院消化内科主任许乐在回答记者提问时分别强调胃食管反流病的相关症状，首先让病人接受，虽然没有反酸、烧心的症状，但是哮喘、胸痛也有可能是胃食管反流病。

本届“全国胃食管反流病宣传周”在保留原本的“义诊咨询”、“健康宣讲”等活动的基础上，将新增网络宣传渠道：“线上免费义诊”与“线上科普内容直播”将同步进行。

武田中国总裁单国洪接受采访时表示：“胃食管反流病是我们重点研究的一个领域，消化是武田具有优势的领域，武田始终在此领域精耕细作，参加此次宣传周发布会恰如其分，我们愿意积极参与并推动中国消化领域科研和诊疗的持续发展。

目前，武田中国在胃食管反流病的一款用于治疗反流性食管炎的新药可快速持久抑制胃酸的分泌，不受餐食影响，为反流性食管炎患者治疗提供了新选择。