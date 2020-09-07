“越多人检测，对防疫越有助”

新华社香港9月6日电 周五上午9时45分，香港上班族刚开始一天工作的时候，龚文波却是刚结束一天的工作。

“我这周是夜班，从晚上9点到早上9点。”正在吃早餐的龚文波对记者说。

龚文波是深圳市人民医院检验科副主任，目前人在香港的他有另一个身份——内地核酸检测支援队成员，负责一个百人左右检测团队的协调工作。

7月初以来，香港暴发新一轮新冠肺炎疫情，确诊病例数量多、感染源头不明个案多、社区传播风险高，特区公营检测机构不堪重负。应特区政府请求，中央政府迅速组建内地核酸检测支援队赴港无偿协助抗击疫情。

8月2日，内地核酸检测支援队7名先遣队队员抵港，同香港有关部门对接，熟悉香港的检测场地、设备以及流程等，为后续大规模的核酸检测打下基础。

先遣队队长郭鹏豪说，相信有国家作为坚强后盾，内地核酸检测支援队一定能和香港市民一起战胜疫情，“我们对此充满信心！”

然而，先遣队抵达后，几乎每天都有人到其驻地和考察点进行骚扰。事实上，自从特区政府向中央发出援助请求，香港就有一拨人不断抹黑、破坏中央协助香港抗疫工作。

面对骚扰破坏，冒着疫情风险，先遣队迅速展开工作。“刚开始还有些紧张和忐忑，对最终能不能顺利检测有些担忧。”龚文波向记者坦言。

这个庚子年对龚文波而言是奔波的：开年在深圳市人民医院筹建新冠病毒核酸检测实验室；3月初支援深圳市第三人民医院检验科，一干就是四五十天；6月赶赴北京抗击疫情，对口支援朝阳区双桥医院组建核酸检测实验室。

刚回深圳休整完又来港抗疫，龚文波说，大部分香港市民对我们是有期望的，有的老人和小孩子还给我们送贺卡和花，这些鼓励让我们很感动。

他介绍，内地支援队在抵港前就与香港方面有沟通，有特区政府全力支持，有华大基因全力建设“火眼实验室”，支援队只有全力做好检测工作才能无愧于心。

9月1日，香港自愿免费的新冠病毒普及社区检测计划开始实施。有意参加检测的市民先在网上预约，在预约的时段和地点由经过医疗或护理训练的人员采集鼻腔和咽喉合并拭子样本做化验。检测结果呈阴性的人员会收到短信通知，而阳性样本则由特区政府卫生署立即跟进。

全港141个检测中心有99个1日当天预约满额，更有14个第一周均满额。“今日已经做了检测，政府安排很到位，秩序井然，医护及工作人员尽心尽责，讲解清晰。辛苦晒！”香港网民“Sam Lam”在社交媒体上留言分享心得。

随着广东、广西和福建的后续支援队队员抵港，截至4日共有420余名内地支援队队员在港协助大规模核酸检测。

华大基因香港“火眼实验室”前线总指挥曹苏杰说，实验室承担的是筛查任务。采样管上只有一行编码，检测人员无法从中获取被采样人信息，实验室仅判断得出检测结果，并将其上传至特区政府的系统中。

龚文波在“火眼实验室”的团队每天可检测10多万单管样本。“整体检测流程跟内地区别不大，只是根据香港的规范和法令有所微调。”龚文波说。

双眼熬出血丝，眼下乌青……来自广东的支援队队员罗水光已经在“火眼实验室”连续工作了三个通宵。“确实很辛苦，但来香港支援抗疫前，我已经做好了生理、心理双重准备了，一定要全力以赴。”罗水光哑着嗓子告诉记者。

“90后”罗水光今年刚满30岁，是东莞市黄江医院检验科的一名主管技师。在从医第6个年头，他主动报名支援香港，成为内地第三批支援香港核酸检测队的一员。8月28日，罗水光抵达香港，经过培训后被安排在取样组工作。

由于工作量大，取样组需要24小时连轴转，组员实行“两班倒”：早班自9时到21时，晚班自21时到次日9时。罗水光是晚班工作人员，负责将前线医护采样的市民鼻咽喉拭子样本提取出来，以进行下一步检测流程。

“取样组直接与市民的检测样本接触，万一有感染者的样本，我们感染新冠病毒的风险可以说是很大了。”谈及工作风险，罗水光轻描淡写，话语不多。

尽管位于中山纪念公园的“火眼实验室”面朝维多利亚港，但每天结束了12个小时工作后，罗水光总是直接回到实验室旁边的酒店。“太忙啦，到现在都没能去海边散散步呢。”他每日只能在酒店楼梯上的长廊里望一眼窄窄的海景。“我们队员都戏称它为‘两米海景’。”

“新冠病毒检测事关全民福祉，越多人参加检测，对香港疫情防控越有帮助。”罗水光说，“希望大家都能来检测。”