近日，“重庆人都不胖的原因”这一话题霸榜微博热搜，不少网友还在话题下发出终极谜题称，重庆作为“美食之都”，为啥胖子相对较少？

目前，该话题已吸引3.8亿网友围观，讨论数超过4万条。连日来，记者通过线上搜集、线下走访，整理出了多个答案。

原因1：爬坡上坎

据了解，该话题最初源于一则《重庆人都不胖的原因找到了》的视频，视频展现了重庆爬坡上坎的地貌特征，许多重庆人和外地游客纷纷留言称，太真实了。

家住龙湖源著北区的张先生今年29岁，他说，自己每次去源著天街买杯奶茶，就要先爬完石子山体育公园的一大坡梯坎再回家，“我们重庆作为山城，很多地方都有梯坎，爬坡上坎走两趟，热量都抵消了撒。”

原因2：无辣不欢

“天天吃辣椒，脂肪都燃烧了撒。”“辣妹子的哇，当然长不胖了哟。”

对于多位网友提到“辣”的原因，记者发现，在重庆的任意一条社区街道走一圈，一定能找到几家火锅店、烧烤店和小面馆，而它们也正是“麻辣”的代名词。

据报道，陆军特色医学中心（大坪医院）内分泌科专家祝之明教授和团队成员发现，西南地区高血压和肥胖的患病率明显低于北方，这和北方居民膳食较咸、摄盐量较高以及西南地区居民喜爱吃辣椒食物这一现象有很大关系。

最终,祝之明教授从辣椒素里发现，长期食用辣椒素,可作用于脂肪组织的辣椒素受体,抑制脂肪合成和预防肥胖。解释了嗜辣人群高血压、冠心病、肥胖发病率相对较低的原因,为膳食因子防治重大慢性病提供了科学依据。

原因3：全民健身

据报道，我市在2019年已经建成并开放50个社区体育文化公园。记者在采访中了解到，许多市民都表示，重庆的每个小区安设有健身器材，很多人家附近就是体育公园，一到了傍晚，就习惯去锻炼健身。

昨日傍晚7点过，28岁的徐小姐正在石子山体育公园的露天体育场跑步，她指了指场内说，每天这个时间，此处就运动氛围十足，有踢球的、跑步的、做健身操的。记者还看到，附近不远的露天篮球场，许多孩子也在挥汗如雨地打篮球。

傍晚7点半，记者还碰到多个坝坝舞团队，无论男女老少，大家都伴随着音乐起舞。

原因4：美女如云

“美女”作为重庆的名片之一，重庆女娃儿对身材管理更加看重。27岁的敏敏是一名网络主播，她说，年轻女娃儿走在解放碑、北城天街就会遇到街拍爱好者。另外，还有很多人专门到这里“打望”，“所以说，重庆的女娃儿对身材管理也就更加上心，要对这张名片负责撒。”

28岁的重庆妹儿莹莹在观音桥一家科技公司上班，她说，重庆妹儿性格不服输。对自己的身材也是这样，看到闺蜜们都很瘦，自己也会努力瘦身，不愿输在身材上。

女生都这么瘦了，对男生也是一种鞭策，不然啷个配得上恁个乖的女娃儿呢？（记者 王薇）