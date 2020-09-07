加强巡查对号入座 北京确保影院防疫措施落实到位

7月30日本报曾报道，自本市电影院重新开放以来，影院各项防疫措施基本都能到位，但记者在探访过程中发现，有个别市民不遵守影院管理要求，撕下座位上的隔离胶带挨着就坐。

报道刊发后，昌平区有关部门已约谈沃美影城回龙观店，督促其严格落实《北京市电影放映场所恢复开放疫情防控指引》各项要求。目前，影院已在检票口及各观影厅内增加音频、视频宣传频次，引导观影人员对号入座；安排工作人员每5至10分钟对各影厅进行巡查，及时阻止不符合防控要求的行为。下一步，执法人员还将加大对该影院的抽查力度，切实保障疫情防控措施落实到位。

与此同时，常营乡联合朝阳区文化执法大队对沃美影城常营店也进行了检查，发现同样存在观影座位胶带被破坏的情况。联合执法人员现场约谈沃美影城常营店相关负责人，要求对该问题立即整改。沃美影城当日立即对观影厅座椅进行了处理，用绳将奇数列座椅底座拴牢，保证观影人员隔座就坐。沃美影城常营店负责人表示，今后将加强管理，对违反相关规定的观众及时进行劝阻，营造安全的观影环境。

目前，本市电影院的上座率上限已由30%调至50%。虽然观影限制进一步放宽了，但是，继续配合影院的管理要求，严格落实现阶段的防疫措施依然不能放松。 （实习记者 孙延安）