养成分类习惯 还得再推一把

记者近日走访本市多个居住小区，发现许多居民虽然知道垃圾要分类，但在行动上还很难让人满意。垃圾分类从思想认同到形成行为习惯，还得社区与居民共同努力，为这场“习惯革命”再加一把劲儿。

现象：

“混投没人管，就没了心气儿”

上周六下午4点，记者在顺义区滨河第一社区蹲守了半个小时。这里虽然是个老旧小区，但桶站配置还算整齐。在其中一组由绿桶和灰桶组成的桶站处，记者却看到，一个原本应盖着桶盖隔绝异味的绿色厨余垃圾桶敞着口，桶里根本不见剩菜剩饭、果皮菜叶等厨余垃圾的身影，反而是已经堆了多半桶高的“混合垃圾”。

小区居民孙阿姨告诉记者，“有人看着的时候大家就注意点儿，没人看着的时候好多人都随便扔。”孙阿姨说，即便是在早上有指导员守桶的时间段内，很多人也只拿着一个垃圾袋，所有垃圾都混在里边，“一看就知道没分类。”

类似的情况在海淀区西三环北路105号院里也十分常见。居民陈女士告诉记者：“其实我家里快递纸箱、矿泉水瓶这类可回收物还挺多的，我也很愿意分类，但看到混投没人管，就没了心气儿。”陈女士说。

社区办法：

桶站配置到位 上门指导分类

让居民养成垃圾分类的习惯，先从硬件方面为居民参与垃圾分类打好基础，才能更顺畅地开展后续宣传工作。这是西城区月坛街道南沙沟社区在垃圾分类工作中的经验。

全市推进垃圾分类工作后，南沙沟社区建成月坛街道首个生活垃圾分类驿站，虽然占地面积只有25平方米，但功能却很齐全。刚走进驿站，语音提示系统就识别出访客到来，自动播报语音提醒居民正确投放垃圾。驿站内设置了各类可回收物回收筐和货架、有害垃圾收集箱、厨余垃圾收集箱等，还有专门的称重区、洗手池等。“生活垃圾分类驿站可以实现全天候的专人值守，这样除了早晚两个小时有指导员在桶前值守外，其他时间段居民来扔垃圾也可以获得指导、积分等。社区下了大力气，居民也会积极参与。”月坛街道城市管理办公室相关负责人殷雪蒙告诉记者。

郭秀茹告诉记者，南沙沟社区共有380户居民，目前已经百分之百完成了垃圾分类入户宣传，“我们还给每家都发了厨余垃圾袋、其他垃圾袋和一个专门装可回收物的大布袋，先给大家把分类的家伙什儿配齐。另外物业公司每天会对每组垃圾桶进行不少于6次的巡视保洁，确保垃圾及时清运。”

延庆区百泉街道莲花苑社区垃圾桶上方，白色监控探头最近引起了大家的注意。“新版条例实施后，我们专门安装了这套AI监管督导系统，督促居民养成正确分类投放垃圾的习惯。”莲花苑社区党总支书记张龙介绍，AI监管督导系统前端配备了一个智能人脸摄像机，整套系统具有现场提示、投放留影、数据可视、后台排查甚至追踪等功能。“我们社区12位指导员每天早晚站岗4个小时，除此以外的其他时间段，就用这套AI监管督导系统代替人工管理，实现了宣传督导全时段、全区域覆盖。”

在石景山区古城街道西路北社区，AI监管督导系统的作用发挥得更为彻底。社区书记关婷婷告诉记者，这套AI监管督导系统与社区每个单元门的门禁人脸识别系统相结合，“也就是说如果拍到某位居民没有进行垃圾分类而且屡次劝导不改的，我们就会追踪到户，直接上门重点指导。”这种全天候“盯桶”机制，正倒逼居民养成垃圾分类的习惯。

居民经验：

改变生活中的小习惯

家住西城区月坛街道南沙沟社区蔡阿姨说，今年5月1日之后，她按照“两桶一袋”的分类原则又把家里的垃圾桶重新整合了一下。“厨房我就放一个厨余垃圾桶，在厨房门外头，靠墙根儿再放一个其他垃圾桶。”蔡阿姨说，做饭的时候，果皮菜叶、剩菜剩饭进厨余垃圾桶，塑料袋、小胶带、保鲜膜等进其他垃圾桶，因为两个垃圾桶离得近，所以就不会觉得太费事。

至于客厅里，蔡阿姨也没有再单独设置其他垃圾桶，用的还是厨房门外的这一个。“平时要在客厅吃水果什么的，我就准备了几个小果盘，水果皮等厨余垃圾放一个盘子里，核桃皮、开心果壳、用过的纸巾等其他垃圾放一个盘子里，生活小习惯改一下，也不费事儿。”蔡阿姨说。（记者 王天淇）