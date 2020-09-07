多国科学家强调：基因组编辑技术尚不能安全用于人类

据美国《科学》杂志网站日前报道，一个由多国科研机构组成的国际委员会3日发表报告称，可遗传人类基因组编辑（HHGE）当前还达不到安全、有效地应用于人类的相关标准，各国在决定是否批准这类技术进入临床应用前，应展开广泛的讨论并进行严格监督。

这一国际委员会名为“人类生殖系基因组编辑临床应用国际委员会”，由来自10个国家科研机构的18名代表组成，包括美国国家医学院、国家科学院以及英国皇家学会等。

这份报告称，人类胚胎的基因组一旦被编辑，除非有确切证据显示精准改变基因组能带来可靠结果，且不会导致意想不到的变化，否则不应该用于生育。而目前包括CRISPR技术等在内，没有任何基因组编辑技术能够达到这一标准。

基因组编辑是指在特定基因中插入、删除或更换DNA（脱氧核糖核酸）片段。理论上，基因组编辑可改变特定的遗传特征，因而不仅能修改胚胎基因、消除遗传病，也能增强生理特征，但这种“设计婴儿”涉及伦理和多种技术问题——编辑人类胚胎的主要危险在于会出现意想不到的“脱靶效应”，且这些DNA变化在胚胎植入母体前无法检测到。

该报告对HHGE的潜在用途进行了分类，根据风险情况创建了一个6级结构。报告说，如果一个国家决定批准HHGE技术的应用，初期也应将这类技术限定在预防严重单基因遗传病的范围内，并且这类技术只应在没有其他选择时才考虑使用。此外，这份报告也为各国及国际层面在HHGE技术方面的监管提供了基础指导建议。

委员会联席主席凯·戴维斯说：“当前仍需更多研究来验证基因组编辑技术应用在人类胚胎上的效果，以确保能够精确修改并且不会出现脱靶效应。”

此外，该报告还呼吁成立一个国际“科学咨询小组”来评估HHGE的拟议用途，提供相关技术的定期更新，以及评估如果将编辑过的胚胎植入母亲体内会产生什么结果。它还建议建立一种国际机制，使临床医生或研究人员可以报告他们有关HHGE的计划或使用情况。（记者刘霞）