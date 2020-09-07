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久处不累才会一直走下去

2020年09月07日08:40 来源：中国妇女报

我们都期待这样的婚姻，相伴几十年，长长久久，不需要乍见之欢，却会相看两不厌——

许多即将步入婚姻的人都有一种担心：婚姻会不会长久？

其实，当你不确定的时候可以去公园转转，去菜市场看看，去医院的大厅里坐坐，多的是两鬓白发，垂垂老矣的老年夫妻相守相伴的样子。那样的婚姻平凡真实长远，才配说是好的婚姻。

我们小区里住着一对这样的老人，看起来都已是七八十岁的年纪，头发全白了，感情却好得出奇。每天上午搀扶着一起出去买菜，每一个黄昏会拉着手去花园散步，或坐在那里看别人跳广场舞。

老爷爷为老奶奶捋起一缕头发，宠溺地帮她拉拉领子，说：“老太婆，头发又被风吹乱啦。冷不冷啊？”也会听见奶奶说：“老头子，你走楼梯可要小心一点啊……”画面和谐温馨，婚姻若能如此，才让人羡慕。

我们都期待这样的婚姻，相伴几十年，长长久久，不需要乍见之欢，却会相看两不厌。

婚姻一辈子，要经过岁月洗礼才能走到白头偕老，而这期间各人有各人的故事和处境，就像一位作家说的：一部分人把婚姻过成好的人间，一部分人把婚姻过成糟糕的地狱。

婚姻不同于爱情，没有什么一劳永逸的秘籍。所有的事情都需要落实到真正的柴米油盐酱醋茶里来，是一地鸡毛的尴尬多于风花雪月的浪漫；是激情退却，细水长流的相伴和心智的慢慢成熟；是一步步用心经营和相互成就，更重要的一点是相处不累。

只有相处不累的两个人才会一直走下去，才会因为彼此的存在而感到婚姻的舒适和温暖，才会体会到家是幸福的源泉和停靠的港湾。

两个人在一起生活，总会有各种矛盾和冲突，也会有很多不习惯和不相融，正因为如此，我们才要在经营婚姻的路上花费更多的心血，去理解对方、包容对方、发现对方的好，成就对方，也最终成就自己，成就好的婚姻。（婉清）

(责编：许心怡、崔元苑)


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