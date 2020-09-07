国家草原自然公园设立39个试点

本报电 8月29日，国家林业和草原局公布内蒙古敕勒川等39处全国首批国家草原自然公园试点建设名单，标志着我国国家草原自然公园建设正式开启。

本次开展试点建设的39处国家草原自然公园总面积14.7万公顷，涉及11个省（区）、新疆生产建设兵团及黑龙江省农垦总局，涵盖温性草原、草甸草原、高寒草原等类型，区域生态地位重要，代表性强，民族民俗文化特色鲜明。

草原自然公园是指具有较为典型的草原生态系统特征、有较高的生态保护和合理利用示范价值，以生态保护和草原科学利用示范为主要目的，兼具生态旅游、科研监测、宣教展示功能的特定区域。为全面加强草原保护，创新草原利用方式，国家林业和草原局积极推动草原自然公园建设工作，将资源具有典型性和代表性，区域生态地位重要，生物多样性丰富，景观优美，以及草原民族民俗历史文化特色鲜明的草原纳入国家草原自然公园试点建设。

（李 娜）