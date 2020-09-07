首尔扩大餐饮业堂食“禁令” 逾2800处场所受影响

韩国首尔市6日宣布，将进一步限制餐饮业营业时间，21时后大排档、小吃摊等均禁止堂食。

8月起，韩国首都圈疫情恶化。据韩国中央防疫部门通报，截至6日零时统计，过去24小时新增167例确诊病例，其中122例出现在包括首尔、京畿道和仁川在内的首都圈。

为遏制感染蔓延，韩国政府于8月30日对首都圈启动一周加强版防疫措施，随后延长该措施至13日，全天禁止连锁咖啡厅堂食，禁止餐厅、酒吧等从21时至次日凌晨5时堂食，并禁止室内健身房等营业。

首都圈再升级防控措施。韩国政府6日称，除咖啡厅外，7日起连锁型糕点店、烘焙店、冰激凌店等从21时至次日凌晨5时全部禁止堂食。

首尔市政府6日宣布，将扩大中央政府发布的“禁堂食令”范围，要求至9月13日，全市大排档、小吃摊等21时至次日凌晨5时全面禁止堂食，涉及2804处场所。

首尔市代市长徐正协表示，如今是控制疫情的关键期，将进一步加强防控，严防疫情继续蔓延。(记者 曾鼐)