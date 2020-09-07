防止宴席变成“剩宴”

安徽合肥某酒店近日承接了一场喜宴。记者走进门，宴席刚刚散，服务员正忙着收走餐碟，倒掉剩菜。

“结婚是件大事，得大办，菜往多了上准没错。”新人小秦告诉记者，婚宴菜品大多是套餐，他们选的价位是3299元一桌，“虽说不是各个菜都喜欢，但荤素搭配齐全，省去了自己点菜的麻烦”。

这场喜宴摆了20桌，每桌都剩不少菜。尤其是一道菌菇老鸡汤，几乎没怎么动筷子，餐后全被服务员收走倒掉。“肯定心疼啊！说实话，现在大家一般都不怎么吃整鸡，顶多喝点汤，不吃肉。但当地人办宴席必须要有鸡，图个吉利。”小秦苦笑道。

给宝宝办满月宴的小陈也有同样的烦恼。除了老鸡汤，挂面圆子是当地喜宴的另一道常见菜品，寓意“圆圆满满”。“这就是个讲究，这两道菜哪怕大家不怎么吃，也一定会点。”在她看来，标准不能太低，否则亲朋好友会有看法，所以一般都会多点一些。

参加婚宴的周女士刚吃完，正准备离开，桌上还有菜没怎么动，可她半点没有打包的意思。“我是新人的同事，这种场合打包饭菜回家不合适。”她坦言。

“婚宴、满月酒、升学宴等，经常会出现整盘菜只动一两下的情况，太可惜了。”服务员一边收拾餐桌，一边告诉记者，婚宴往往扎堆办，饭菜采用套餐形式制作方便，但固定的菜品很难满足所有人喜好。“不少参加婚宴的人员喝完酒后很少吃菜，男士较多的那桌剩菜尤其明显。另外，婚宴一办就好几个小时，吃到后来菜都凉了。”

为减少浪费，有的酒楼也琢磨了不少办法，比如要求服务员尽到提醒责任，主动提供打包服务；为避免整鱼整鸡无人动筷，服务员会在就餐时帮助客人分菜；针对自助餐饮，也有酒店宣传少拿少取，鼓励食客吃多少拿多少。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 10 版）