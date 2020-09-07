增加绿化面积 提升森林质量

林业建设是事关经济社会可持续发展的根本性问题。习近平总书记指出：“森林是陆地生态系统的主体和重要资源，是人类生存发展的重要生态保障。”中林集团雷州林业局有限公司始终坚持以习近平生态文明思想为指引，深入践行绿色发展理念，努力提升林业发展的生态效益、社会效益、经济效益，在助推美丽中国建设中展现央企的责任担当。

发挥生态效益。造林绿化是功在当代、利在千秋的事业，要一年接着一年干、一代接着一代干，撸起袖子加油干。党的十八大以来，习近平总书记每年都参加首都义务植树活动，在多个场合谈到造林绿化的重大意义。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国动员、全民动手、全社会共同参与植树造林，无数治沙人、播绿人、守林人以只争朝夕的精神、持之以恒的坚守，以尺寸之功积千秋之利，筑起一道道保护家园的“绿色长城”，创造一个个“荒漠变绿洲”的绿色传奇。据统计，2000年至2017年，全球绿化面积增加了5%，而中国贡献了全球绿化增量的约1/4，其中42%来自植树造林。事实表明，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，踏踏实实抓好绿化工程，就能持续发挥生态效益，让大地山川绿起来，让人民群众生活环境美起来。近年来，我们大力弘扬“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的塞罕坝精神，传承“把林当稻种，把树当儿养”的营林理念，实行科技兴林战略，让赤土长出“秀发”，让荒山披上“绿衣”，推动林业发展生态效益稳步提升。

释放社会效益。习近平总书记指出：“良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。”森林是“地球之肺”，是众多野生动植物的家园。有研究表明，如果森林从地球上消失，陆地的生物、淡水、固氮将减少90％，生物放氧将减少60％，人类将无法生存。不可想象，如果没有森林，地球和人类会是什么样子。多种树、种好树、管好树，让大地山川绿起来，让人民群众生活环境美起来，这是推动人与自然和谐发展、更好满足人民日益增长的优美生态环境需要的有效举措。近年来，我国国土绿化行动深入推进，取得显著成效，但同生态文明建设的要求相比，绿色覆盖面还不够大。为充分释放植树造林的社会效益，我们聚焦主业，在抓好森林资源培育的同时，主动承担社会责任，大力推进雷州半岛生态修复工程，担负起生态公益林、热带季雨林、水源涵养林、国家木材战略储备林等生态与木材安全多项使命任务，努力为人民群众营造山峦层林尽染、平原蓝绿交融、城乡鸟语花香的优美生态环境。

提升经济效益。习近平总书记强调：“要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念”。目前，我国已成为全球森林资源增长最多的国家，林业发展由生产木材为主向生态建设为主转变，由主要提供物质产品向主要为全社会提供优质生态产品、满足经济社会生态文化等多元需求转变，森林生态系统持续向好，森林资源保护管理得到全面加强。为进一步提升林业发展的经济效益，把绿水青山蕴含的生态产品价值高质高效转化为金山银山，我们牢牢坚持创新驱动发展，与国内外多家高校和科研院所建立长期合作机制，在桉树良种选育、无性系繁殖、病虫害防治等方面取得多项创新成果，创造了可观的经济效益。建设生态文明是一项长期的系统工程，需要扎扎实实做好各项工作。我们将继续深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以功成不必在我的胸怀不断增加绿化面积，提升森林质量，加强生态保护，为把祖国生态环境建设好、保护好贡献自己的力量。

（作者为中林集团雷州林业局有限公司执行董事、总经理、党委副书记）

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 09 版）