疫情大考彰显中国效率

用一个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，中国抗击新冠肺炎疫情展现出的中国效率令世人赞叹。面对前所未知并且传播迅速、危害极大的新冠病毒，争分夺秒才能赢得主动，才能拯救更多生命。有国际人士评价：“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率。”

疫情突如其来、来势汹汹。在人口大流动、大聚集的春节期间，为有效控制传染源、切断传播途径，全国上下紧急行动起来，既紧锣密鼓又有条不紊，各方面力量被凝聚起来投入抗疫斗争。对于我们这个幅员辽阔、人口众多的大国来说，能有这样高效的社会动员力、组织力、执行力，在其他国家看来是难以想象的。这其中，中国共产党的集中统一领导是根本原因。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们建立起中央统一指挥、统一协调、统一调度，各地方各方面各负其责、协调配合，集中统一、上下协同、运行高效的指挥体系。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，强调把人民生命安全和身体健康放在第一位。国务院联防联控机制发挥协调作用，各地构建起应急决策指挥体系。正是因为有中国共产党的坚强领导，中国才能以非常之举应对非常之事，才能同时间赛跑、与病魔较量，才能争取到宝贵的时间窗口遏制疫情蔓延。伟大的抗疫斗争再次有力证明，风雨来袭，中国共产党的领导是最重要的保障、最可靠的依托。

拥有上千张床位的火神山医院、雷神山医院仅用十几天就建成，靠的是上万名建设者的日夜鏖战，是规划、环保、重工、电网、基站、网络、能源等各个环节的快速响应、无缝衔接。大量医务人员、医疗设备、防疫物资源源不断地集中到武汉和湖北，及时缓解了当地医疗资源紧张的局面。中国速度靠的是中国制度的支撑。在我国国家治理体系中，各地各部门各负其责、各担其职，都在党的集中统一领导下密切配合，形成一个协调运转的有机系统。疫情防控彰显我国国家制度和国家治理体系坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事的显著优势，在短时间内集中大量优势资源攻克疫情防控的重点难点问题，从四面八方汇集抗疫斗争的强大合力，从而最大限度地保障人民的生命安全和身体健康。有国外学者评价：中国制度所具有的战略性、全局性、前瞻性和对全国资源的调动能力，是其他制度无法比拟的。

争分夺秒控制疫情，归根结底是为了人民的健康和福祉。我们能够在三个星期内建成16家方舱医院，体现的不仅是我国的行动能力、制度效能，更是人民至上、生命至上的理念，是“宁可床等人、不可人等床”的人道主义精神。在抗击疫情的关键时期，中国共产党以对人民生命安全和身体健康负责的巨大勇气，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。随着疫情防控形势变化，作出统筹推进疫情防控和经济社会发展的重大决策，有序恢复生产生活秩序，推动落实分区分级精准复工复产，最大限度保障人民正常生产生活。每一个决策、每一步措施，出发点和落脚点都是人民。唯有与人民心心相印、与人民共同奋斗的执政党，才能交出这样一份高效抗疫的答卷。

有中国共产党的集中统一领导，有中国制度的显著优势，有始终坚持人民至上的价值理念，才会有全社会的团结一致、协同高效，才会有抗击疫情的中国效率。支撑中国效率的密码值得深入总结和思考，为我们坚定走好前行的路提供了启迪和力量。

（作者为上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、复旦大学中国研究院副院长）

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 09 版）