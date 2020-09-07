这是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。

面对前所未见、突如其来的新冠肺炎疫情，中国率先报告、率先出征，以对全人类负责的态度，打响了一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

千万人口大市、九省通衢之地关闭离汉通道；4万余名医务人员白衣执甲，星夜驰援；14亿中国人信心坚定，众志成城……这是人类历史上最勇敢的防控措施，也是前所未有的主动牺牲。

跨越冬与春，经历死与生。

在这场波澜壮阔的抗疫斗争中，习近平总书记亲自指挥，亲自部署，提出“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，明确“坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战”的总目标，因时因势调整防控策略。

始终把人民生命安全和身体健康放在第一位——在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国以坚决果断的勇气和决心，采取前所未有科学精准的防控策略和措施，经过艰苦卓绝努力，用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用三个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。

中国人民挺过来了！秉持人类命运共同体理念，各国人民同舟共济，共克时艰，就一定能够战胜困难和挑战，建设更加美好的世界。

（一）

2019年12月31日，武汉。

这一天中午，武汉市卫健委公开通报了一种不明原因的肺炎情况。

通报指出：“目前已发现27例病例，其中7例病情严重”，并对病例临床表现进行了描述。

不同寻常的迹象，首先在两家三级医院——湖北省中西医结合医院和武汉市中心医院被发现。

12月的武汉，阴冷潮湿。

26日开始，湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先陆续接诊多例奇怪的肺炎病人：先是肺部CT表现一样的一家三口，然后是一个华南海鲜市场的商户。

“一家三口来看病，又同时得一样的病，除非是传染病。”曾参与过非典救治的张继先警觉起来。

12月27日，张继先把这4个可疑病例向医院做了汇报，医院上报给武汉市江汉区疾控中心。

这一天傍晚，武汉市金银潭医院院长张定宇和副院长黄朝林在办公室里接到来自华中科技大学附属同济医院的电话。对方希望转诊一位不明原因肺炎病人，并提示说，这可能是一种新的病毒感染。

金银潭医院——武汉唯一一家传染病专科医院。这个电话提醒，让张定宇脑子里的那根弦一下子绷紧了。

12月29日，湖北省中西医结合医院再次上报7例聚集性不明原因肺炎病例。

湖北省、武汉市卫健委疾控处接到报告后，指示武汉市疾控中心、金银潭医院和江汉区疾控中心，到该院进行流行病学调查。

由于病人已排查过各种常见病毒，12月30日一早，张定宇带领团队采集该院最早收治的7名病人的支气管肺泡灌洗液，并送往中科院武汉病毒所进行检测。

就像一块块破碎的“拼图”渐渐聚合：不同于此前有些咽拭子检测呈阴性的结果，肺泡灌洗液的SARS核酸检测全部呈阳性。

当日，武汉市卫健委向辖区医疗机构发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》，要求各单位立即清查统计近一周接诊过的类似病例，并于下午4点前报送。

国家卫生健康委员会、中国疾控中心了解核实情况后，连夜组织调度。

12月31日，国家卫健委前方工作组乘坐第一班北京飞武汉的航班到达。第一批专家组随后抵汉。

非典后，我国于2004年1月启用传染病与突发公共卫生事件监测信息系统（网络直报系统），覆盖全国卫生机构，不明原因肺炎是其监测、报告的重点之一。

31日下午，该直报系统收到“武汉江汉区武汉华南海鲜市场聚集性肺炎疫情”的报告。

2020年元旦，国家卫健委一位负责人带领有关人员，赴武汉督促指导当地疫情防控工作。

一批科学家、专家闻令而动，争分夺秒开展病毒溯源、病毒传播方式、传染性和毒力强弱等研究，研判疫情形势。

1月1日上午8时，国家疾控专家抵达华南海鲜市场，针对病例相关商户及街区集中采集环境样本515份，运送至病毒所检测。

基于初步调查结果，华南海鲜市场关闭。

1月2日，接到湖北省送检的病例标本，中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍和病毒病所谭文杰团队、赵翔团队等迅即投入一场破译病毒遗传密码的“接力赛”。

24个小时后，病毒的全长基因组序列被破解。基因组比对结果显示，该病毒与已知的冠状病毒差别较大，与SARS的相似性为82%。

1月3日，中国疾控中心、中国医学科学院、中科院武汉病毒所、军事医学科学院四大顶尖科研机构开展了对病例样本的实验室平行检测。

尽管此时对病毒还有许多未知，情况扑朔迷离，但中国第一时间向世界发出警示——

从2020年1月3日起，中方定期与世界卫生组织、包括美国在内的有关国家、地区组织以及中国港澳台地区，及时主动通报疫情信息。

从1月4日起，中国疾控中心负责人与美国疾控中心主任多次通电话，介绍疫情有关情况，交流技术协作事宜。

1月5日，世界卫生组织首次就中国武汉出现的不明原因肺炎病例进行通报。

在全球流感共享数据库和美国国家生物技术信息中心建立的DNA序列数据库中，中国科学家第一时间上传了病毒基因序列。

此后一周之内，中国又相继将病毒核酸检测引物探针、病毒基因组序列信息通报给世卫组织。

这意味着，全世界都可以共享这些源头技术信息，从而开发检测试剂、研制疫苗等，与病毒正面“交锋”！

1月7日，锁定新冠病毒“真凶”的重要实验证据出炉。中国疾控中心在电镜下观察到典型的冠状病毒的颗粒形态，成功分离首株新冠病毒毒株。

8天确定病原体！而17年前，全世界花费数月才追踪到SARS是引起非典型肺炎的病原体。

1月9日，国家卫健委专家评估组对外发布武汉不明原因病毒肺炎病原信息，病原体初步判断为新型冠状病毒。

“在如此短时间内初步鉴定出病毒是一项显著成就。”世界卫生组织网站当日评价。

至此，“新型冠状病毒”，一个陌生的词汇，裹挟着对无数生命的睥睨席卷而来。

武汉同济医院发热门诊病人从日均四五十人，最高峰一下陡增至上千人。

来自一线的疫情、不断深入的科学认识等信息，送到决策者的案头。

疫情发生后，习近平总书记时刻关注疫情形势，把疫情防控作为头等大事来抓，亲自指挥、亲自部署，作出许多重要指示和批示。

1月7日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议时，对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。

1月8日，国家卫健委第二批专家组抵达武汉，修订完善了新冠肺炎的诊疗、监测、流行病学调查处置、采样检测等方法。

起病隐匿、潜伏期较长、无症状感染者……狡猾的新冠病毒让防控变得异常困难。

1月13日，世界卫生组织发表声明说，已收到在泰国确诊一名中国旅客感染新型冠状病毒的报告。

这意味着，武汉现有的社会管控措施，已难以阻止疫情蔓延。

尽快研判疫情形势，为决策提供参考，成为当务之急。

1月18日，84岁的钟南山院士从广州挤上了开往武汉的列车。

即将抵达武汉的钟南山，是国家医疗与防控高级别专家组组长。其他成员分别是国家传染病重点学科带头人李兰娟院士等。

6位院士专家临危受命、由国家卫健委紧急召集而来，就是要与前期派驻前方的工作组共同研判疫情形势，为中央提出决策参考。

1月19日，高级别专家组上午参加疫情研讨会后，立刻前往武汉金银潭医院和武汉疾控中心实地调研。中午来不及休息，下午开会到5点，又登上飞往北京的航班。到达北京，一行人马上赶往国家卫健委开会，回到酒店，已是凌晨。

在武汉取得第一手调查资料后，专家组成员越来越确信：新冠病毒有人传人现象！

“因此我们呼吁，武汉人不要出去，外地人不要进来。”专家组成员回忆。

1月20日一早，6位高级别专家走进中南海，直接面对决策层，汇报了对疫情的研判意见。

当天的国务院常务会议也专门加设疫情防控部署一项议程，钟南山、李兰娟应邀列席，并就疫情防控与救治等提出具体建议。

这是战“疫”局势发生根本性变化的转折点——

1月20日，习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。

当日下午，国家卫健委组织高级别专家组召开记者会，组长钟南山面色凝重：“现在可以说，肯定的，有人传人现象。”

正值春节期间，人员大范围密集流动。武汉，就在春运的枢纽位置上，是九省通衢、人潮聚散之地。

疫情防控，当断则断。

1月20日，国家卫健委发布公告，将新冠肺炎纳入传染病防治法规定的乙类传染病，实行甲类管理。由国家卫健委牵头，包括30多个部门的联防联控工作机制成立。

与此同时，中国及时与世界相关国家和国际组织通报交流相关情况。

1月下旬以来，习近平主席与多位外国政要及国际组织负责人通话或会见，保持密切沟通，分享中国疫情防控情况，传递中国人民团结一致奋勇战“疫”的坚定决心。

新冠肺炎疫情的凶险程度，超出了所有人的预料。

金银潭医院的ICU里，躺满了呼吸衰竭的重症病人。由于患者激增，试剂盒短缺，很多疑似患者无法接受检测。医院确诊不了，回家又怕传染家人，四处奔走、备受煎熬的他们，也成为巨大的流动传染源。

处在风暴中心的湖北和武汉，开始进入“战时”状态——

1月22日，湖北省启动重大突发公共卫生事件Ⅱ级应急响应，2天后升级为Ⅰ级响应。

1月23日，武汉落实党中央决策部署，关闭了离汉通道。

这是一个艰难的重大决定。恰逢中国春运这一人类最大规模的人口迁徙，对一个超千万人口的现代化大都市“封城”，决策者面临空前的压力。

习近平总书记说：“作出这一决策，需要巨大政治勇气，但该出手时必须出手，否则当断不断、反受其乱。”

猝不及防间，面对人类与病毒世界的一场新战争，一个14亿人口的国度毫不犹豫，率先打响阻击战。

从1月23日起，30个省区市相继启动“重大突发公共卫生事件I级响应”，制定落实社区的防控措施，实行网格化、地毯式管理；

延长2020年春节假期，大专院校、中小学推迟开学，全国两会推迟召开……在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地采取“外防输入、内防扩散”措施，最全面最严格最彻底的全国疫情防控正式展开。

隔一座城，护一国人。

中国这一史无前例的防控之举，也是给全球各国发出的最明确的警示信号。

“疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。”1月28日，习近平主席在北京会见世界卫生组织总干事谭德塞时说。

全球也对中国的疫情防控举措高度关注。路透社、泰晤士报认为，关闭离汉通道是现代医学史上的首次尝试。但也有媒体援引专家观点认为，没有证据表明“封城”的有效性，隔离可能引发恐慌，加剧医疗资源紧张。

所谓的好与坏、有效或无效，最终都要靠事实说话。传染病防控从来都是一个逐步认识的过程，是人类与病毒有输有赢的残酷交锋。

中国采取历史上规模最大的隔离检疫法，“流动的中国”果断按下“暂停键”。到3月20日本土病例阶段性消失，中国累计报告确诊病例数从800余例到8万余例，用时57天，有效延缓了病毒传播！

美国耶鲁大学和中国暨南大学合作开展的一项新研究显示，截至2月29日，在中国实施的国家级和省级公共卫生措施，可能在湖北以外避免了超过140万人感染和5.6万人死亡，并使得反映病毒传播情况的基本感染数（R0）从1月底的2.992迅速降低为2月底的1.243，并在湖北以外降至0.614。

“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”世卫组织总干事谭德塞说。

（二）

2020年1月23日10点整，不锈钢护栏将进站口完全封住，武汉、汉口、武昌三大车站进站口通道正式关闭。

500多万人在此之前离开武汉，但还有900万人留在这里。看不见、摸不着的新冠病毒，让许多人感觉到恐惧。

相比关闭对外通道，更危险更艰巨的挑战，是如何在千万人口的城市内防止疫情再扩散蔓延。

医护人员对生命的责任感，超越了对未知的恐惧。6万多名本地医务人员率先筑起“白色长城”。

求医、问药、囤生活必需品……这个春节，武汉人终生难忘。各医院发热门诊挤满病人，医生们吃饼干、方便面当年夜饭的画面、视频刷屏了。

亿万中国人收看的鼠年春晚临时加入抗击疫情节目。“隔离病毒，但绝不会隔离爱”这句话，让无数人眼含热泪。

关键时刻，习近平总书记发出“疫情就是命令，防控就是责任”的总动员！

1月25日，农历正月初一，中共中央政治局常务委员会召开会议，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员。

“生命重于泰山”——以习近平同志为核心的党中央决定成立中央应对疫情工作领导小组，向湖北等疫情严重地区派出中央指导组，全面加强对疫情防控工作的集中统一领导。在党中央要求下，国务院联防联控机制充分发挥抗击疫情中的统筹协调作用。

一城之重，关乎全局。

调集全国最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，为的就是最大程度提高检测率、治愈率，最大程度降低感染率、病亡率。这五个“最”一直贯穿了中国抗击新冠肺炎疫情救治的始终。

万家团圆的除夕夜，一架架飞机却“逆行”而来——目的地：武汉天河机场！武汉抗疫成为2008年汶川地震后全国最大的一次灾难救援行动。

1月27日，受习近平总书记委托，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强赴武汉考察指导疫情防控工作，代表党中央、国务院慰问疫情防控一线的医务人员。

同一天，以国务院副总理孙春兰为组长的中央指导组进驻武汉，在汉期间多次就公开透明发布疫情信息提出要求。

1月31日，世卫组织宣布新冠肺炎为国际关注的突发公共卫生事件。

此后，李兰娟、王辰、黄璐琦、张伯礼、陈薇、乔杰、仝小林等多位院士专家，带领精锐团队从八方齐聚武汉。

“大家、全国帮忙，武汉是能够过关的。武汉本来就是一座很英雄的城市。”钟南山1月底在接受新华社记者专访时眼含泪光地说。

从2月开始，来自十余个省份的综合医院重症医学科骨干团队，由院长或者书记带队，整建制接管新病区，并带来呼吸机、监护仪、ECMO等救命设备。

在这场驰援湖北的生命大救援中，4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员投入主战场，其中，军队派出4000多名医护人员。19个省份以对口支援的方式支援湖北省除武汉市以外的16个地市。

落实习近平总书记关于“应收尽收、刻不容缓”要求，中央指导组每天与湖北省特别是武汉市，“掰着手指头算床位”。

在中央指导组指导下，武汉市部署社区确诊患者、疑似患者、确诊患者的密切接触者、一般发热患者“四类人员”分类集中管理，按照“应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔”要求，持续开展拉网排查、集中收治、清底排查三场攻坚战。

边改造，边收治。武汉数家综合医院普通病房经过隔断、密封，被改造成定点医院，集中收治确诊患者。

几乎与“封城”同步，“北京小汤山”模式再现武汉。

军民协作模式，集中收治患者——火神山、雷神山这两所传染病专科医院要在十余天完工，提供约2500个床位。

亿万中国人通过“云监工”，见证了这场时间和空间被极度压缩的战斗。最高峰时，4万名建设者日夜奋战，数千台挖掘机、推土机“停人不停机”，巨大的轰鸣声响彻云霄。

大规模、强有力的医疗支援行动，极大地缓解了武汉和湖北省重灾区医疗资源紧缺的困境和压力。

但这场与新冠病毒的战斗远未结束，形势胶着对垒——

2月2日武汉累计确诊5142例，2月3日累计确诊6384例，2月4日累计确诊8351例、2月10日累计确诊18454例……病例增长的曲线近乎一条竖线。

在举国上下万众一心抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的关键时刻，2月3日，中央政治局常务委员会召开会议，研究下一步疫情防控工作。习近平总书记强调，同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。

从离汉离鄂通道关闭到2月中旬，两个关键性的举措始终有力把控着全局：一是调动全国重症力量自带抢救设备，“整建制”驰援接管武汉病区；二是采取集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则，将优势兵力集中在主战场。

打赢疫情防控阻击战，重点在“防”。

2月10日下午，习近平总书记来到北京市朝阳区安华里社区。戴口罩，卷袖子，量体温，在社区居委会，他身体力行，号召全民战“疫”。

“新冠肺炎疫情防控工作是一场人民战争，要相信群众、发动群众，充分发挥社区在疫情防控工作中的‘阻击作用’。”习近平总书记说。

统筹疫情防控和医疗救治两个战场。构建起联防联控、群防群控防控体系，前所未有地采取大规模隔离措施，调集全国资源开展救治。

将“野战医院”方舱，创造性地用于和平时期的大规模救援行动，是这场生命保卫战的“奇兵”。

随着对新冠病毒的了解逐步加深，人们发现，感染者中轻症患者的比例约为80%。数量庞大的轻症患者正是疫情扩散的“水龙头”，也是重症“堰塞湖”的源头！

“启用大空间、多床位的‘方舱医院’，这是国家在关键时期的关键之举，是中国采取的重大公共卫生举措。”中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰说。

仅一天多时间，2月5日晚10点，位于武汉国际会展中心的江汉方舱医院率先启用，1500多张床位一次性开放给各个社区送过来的患者，首批三家方舱医院中的另外两家也快速启用。

时值隆冬，武汉雨雪交加。在一天之内筹建数千张床位，短时间内谈何容易。

分配多家武汉大型医院的负责人对方舱医院进行全面接管；从防火用电用网，到一日三餐营养搭配，从建立图书角娱乐室到配备专门的警察力量进行治安巡逻……

到2月28日，16家方舱医院累计收治患者12000人，武汉患者中每4人就有1人是在方舱医院治疗，做到了“零感染、零死亡、零回头”。

“方舱医院是中国成功应对疫情的一个非常重要的创新举措之一。”《柳叶刀》主编理查德·霍顿评价说，这是中国对抗疫情成功的一个很重要的因素，也是世界其他国家可以学习的重要经验。

2月16日，武汉再次部署开展为期3天的集中拉网式大排查，摸清底数，坚决遏制疫情扩散蔓延，将感染者真正收治起来。

通过对全市421万户居民集中开展两轮拉网式排查，武汉共排查出确诊和疑似患者9037人，以及大量密切接触者，实现了“应收尽收、应治尽治”。

36支疾控防疫队驰援湖北，调动全国3个移动P3实验室，破解影响排查和收治的“瓶颈”环节，持续提升核酸检测能力。

至此，武汉形成了“分级分类收治、轻重转院顺畅”的救治体系：即征用酒店作为集中隔离点，隔离密切接触人员；方舱医院接收确诊轻症和疑似患者；火神山、雷神山和同济医院等大型综合医院收治重症患者，9000多张重症床位开放。

“人等床”，终于变成了“床等人”！

截至2月17日，新冠肺炎患者从发病到确诊的全国平均时间已降至4.95天；武汉重症占比从初期的38%已经下降到18%。这意味着，武汉早期的医疗挤兑逐渐消退。

提高治愈率、降低病亡率，最终战胜疫情，关键要靠科技。

3月2日，习近平总书记专程到军事医学研究院、清华大学医学院，考察新冠肺炎防控科研攻关工作。他强调：“当前，打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战还需要付出艰苦努力。越是面对这种情况，越要坚持向科学要答案、要方法。”

在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，3月10日，习近平总书记专门赴湖北武汉考察疫情防控工作，强调继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

用药如用兵，用医如用将。诊疗方案是临床医生的治疗遵循，也代表着一个国家顶尖医疗团队对一个疾病的理解。

医生们逐渐发现，新冠肺炎危重症患者的死因不只是肺部问题，还伴随多器官衰竭，传统的通气、甚至ECMO等手段也无法阻止病人全身衰竭的步伐。

正是在艰难的摸索中，早期插管和俯卧式通气两项救治经验浮出水面，成为扭转病人病情的关键做法。

“关键是插管的时机。”重症专家们一针见血，不能因为担心“插管后难拔管”就不敢插管。

在武汉同济医院中法新城院区，成立了一支20人组成的“插管突击队”。同时，还迅速组建“特战尖刀连”，包括护心队、保肾队、护肝队、护脑队等，与来自上海、青岛等地的17支医疗队协同作战，救治危重症患者。

为了生命，在所不惜。据统计，至5月底我国重症患者人均治疗费用超过15万元，少数危重症患者治疗费用达到几十万元甚至过百万元，医保按规定予以报销。

不是因为有希望才坚持，而是因为坚持才有希望。

将最精锐的医疗资源向最需要的地方集中，重症救治“一人一策”。截至5月底，我国共成功治愈3000余名80岁以上新冠肺炎患者，上至年过百岁的老人，下至出生不久的婴儿，总体治愈率超过94%。

“在重大疫情面前，我们一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位。在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”5月22日，全国两会期间，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时坚定地表示。

人们不会忘记这些名字：江学庆、刘智明、李文亮、夏思思、彭银华……他们以生命践行使命，用大爱护佑苍生。一批医务人员、干部职工、社区工作者因公殉职。

从1月16日发布第一版国家诊疗方案，到50天内诊疗方案迭代升级到第七版；3次制修订重症患者诊疗方案……无症状感染者可能具有传染性、康复者恢复期血浆治疗等一系列新发现，都及时写入了新修订版本中，新冠肺炎医疗救治水平不断提高。

武汉给世界带来了希望。4月8日，武汉“解封”了。

每一个在疫情中逝去的生命是家庭之殇，更是城市铭心之痛。为确保信息公开透明、数据准确，针对疫情早期因收治能力不足导致患者在家中病亡、信息登记不全等原因，4月17日，武汉市公布了订正后的新冠肺炎确诊病例数据，其中确诊病例核增325例，确诊病例的死亡病例核增1290例。

世界卫生组织当日表示，中国武汉订正新冠肺炎确诊病例数和确诊病例死亡数，是基于对之前统计数据的复核，以不遗漏任何病例记录。随着疫情进展，其他国家也可能出现订正疫情数据的情况，这种数据订正宜早不宜晚。

4月24日，湖北重症和危重症患者清零；4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零！

生命高于一切——76天，英雄的武汉人民书写了艰苦卓绝的历史一幕；1800多个小时，勇敢的中国人民在人类文明史上创造了永志不忘的惊世壮举。

湖北、武汉作为全国抗疫的主战场，取得阶段性胜利，但新冠肺炎疫情的潜在威胁仍然存在，全国上下面临的疫情防控形势依旧不容乐观。

3月27日，随着一名无症状感染者从境外输入，打破了黑龙江省绥芬河市这座边境小城的宁静，绥芬河逐渐成为全国“外防输入”的焦点。

各地专家和医务人员紧急驰援，防疫物资火速调配，许多湖北归来的白衣战士再次出征，核酸检测实验室及时建立……经绥芬河口岸入境的新冠肺炎患者得到及时救治，边境线上筑起一道生命守护线。5月6日零时起，绥芬河市防疫风险等级下调至低风险，生产生活开始有序恢复。

风雨无阻向前进，精准防控战疫情。除绥芬河外，北京作为首都，疫情牵动着人心。

6月11日，北京新发地发生聚集性疫情，北京第一时间进入战时状态，打响了一场只能赢不能输的“背水之战”。通过迅速响应，精准、高效、科学防控，经过26天的艰苦努力，7月6日，北京本地新增确诊病例“零增长”。

7月19日，北京市政府有关负责人在疫情防控新闻发布会上宣布：20日零时起，北京市突发公共卫生应急响应级别由二级调整为三级。至此，一场历时近40天的战“疫”，取得了阶段性成果。

与此同时，国内疫情防控形势仍然严峻复杂。

同样在7月19日，新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部研究决定，乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区为高风险地区；乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）、高新技术产业开发区（新市区）、水磨沟区为中风险地区；其他县（市、区）为低风险地区。

7月22日凌晨，辽宁省大连市发现一例新冠肺炎本土确诊病例。半个小时后，出现确诊病例的大连凯洋世界海鲜股份有限公司员工和家属被就地隔离，企业全面封闭。

一东一西，一沿海一内陆，面对新疆和大连不期而至的突发疫情，中国抗疫的经验更加丰富，也更有底气。

科学划定风险等级，收严收紧“管控圈”，推进全面核酸检测……这是一场与病毒的“遭遇战”。25天后，8月16日，大连全域降为低风险地区，全面恢复正常经济社会秩序。

同样的好消息，也从新疆传来。

根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制有关规定和新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情形势，经自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部研究决定，自8月29日零时起，将乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区疫情风险等级由高风险调整为低风险；将乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）、高新技术产业开发区（新市区）、水磨沟区疫情风险等级由中风险调整为低风险。

在与新冠肺炎疫情抗争的伟大实践中，党领导人民一次又一次展现出超凡的勇气和智慧，用一场又一场胜利，践行了“人民至上、生命至上”的重要理念。

（三）

9月，武汉2800多所中小学幼儿园迎来开学，百万学子回到久违的课堂。

这座中部大市、九省通衢之地，本色回归。

然而，2020年给这座城市和这个国家留下的记忆，永远不会褪色。

时间的指针，拨回到农历庚子年春节。

1月26日，大年初二，阖家团圆的日子。正在江苏盐城过年的袁传伟接到一份支援武汉的“火线订单”。连夜赶回苏州工厂的他，却发现厂里没有一名工人。

凭着之前的手艺，袁传伟硬是一人撑起了一条生产线。连轴运转了十多天，赶出100多套消毒设备。

打疫情防控阻击战，实际上也是打后勤保障战。

习近平总书记高度重视医用物资和生活必需品应急保供。1月25日主持召开中央政治局常委会会议时，他就强调，加强有关药品和物资供给保障工作，加强医护人员安全防护工作，加强市场供给保障工作。

党中央统一领导，多部门快速联动，全国一盘棋，调动各方资源全力供应。

为尽快复产达产，建立重点企业生产临时调度制度，帮助企业解决原料、用工、物流问题；

为打消企业扩产顾虑，建立国家临时收储制度，对多生产的重点医疗防护物资政府兜底采购收储，对重点企业给予税收、金融支持；

为短时间满足一线救治需要，国家统一安排产品调拨，严格分级分区使用医用防护服……

生产企业火力全开，短时间实现满负荷生产；中国航空工业集团、中国石化、比亚迪、小米……数以千计企业跨界转产。

到2月29日，中国口罩日产能达1.1亿只，日产量1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍、12倍。截至4月5日，我国一次性医用防护服日产能达到150万件以上，医用N95口罩日产能超过340万只，已基本能满足国内需求。

武汉“封城”后，900多万人居家隔离。每天需要消耗5400吨粮食、4000吨蔬菜、1200吨肉。中央统筹协调生活物资保障，1月27日至5月30日，全国向湖北地区累计运送防疫物资和生活物资超过173万吨，运送电煤、燃油等生产物资近395万吨。

“需要跑起来的时候，这里的人知道怎么跑。这是许多国家在工业鼎盛时期以后丢掉的本领。”奥地利工程企业安德里茨（中国）有限公司总裁托马斯·施米茨说。

中外历史上，大疫大灾往往导致社会失序，社会失序又使抗疫抗灾雪上加霜。

面临疫情大考，中国生活必需品、医疗物资、电气水热等基本供应总体平稳，关系国计民生的重点行业有序运转，14亿人基本民生得到有效保障，经济社会发展大局保持稳定。

支撑起一个看似按下“暂停键”大国的，是一条条火热的生产线、畅通的物流动脉，是灾难中逆行的医生、护士，是无数普通的货车司机、社区工作者、志愿者、快递员、清洁工、建筑工人……

“我亲眼看到他们身上一种巨大的责任感，要保护好自己的家庭、自己的社区、甚至全世界远离疾病侵害。那些连续几周宅在家里的人，也是疫情中的英雄。”中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德动情地说。

2020年，决战脱贫攻坚、决胜全面小康之年。

突如其来的疫情，对中国经济社会发展带来前所未有的冲击。

如何统筹好疫情防控和经济社会发展，这更是一道艰难的考题。

疫情防控关键时刻，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心，果断作出部署——

调集全国最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治；

全国动员、全民参与，联防联控、群防群治，构筑起最严密的防控体系；

广大人民群众识大体、顾大局，自觉配合疫情防控斗争大局，形成了疫情防控的基础性力量；

坚定信心、积极应对，统筹经济社会发展，做好应对各种复杂困难局面的准备。

“中国在遏制新冠肺炎病毒的同时还要推动经济发展，他们在解决一个平衡难题。”英国《卫报》评价。

经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。解题的关键，在于因时因势，精准施策。

2月3日，疫情防控最吃劲时，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议强调：“疫情特别严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，不能有缓一缓、等一等的思想。”

湖北保卫战、武汉保卫战攻坚破垒，疫情蔓延势头初步遏制。2月21日，习近平总书记主持召开中央政治局会议。会议提出，要建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序。制定明确的疫情分区分级标准。

2月23日，人民大会堂东大厅。一场参加者达17万人的超大规模电视电话会议召开，习近平总书记明确了细化到县的防控策略——

“低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序。中风险地区要依据防控形势有序复工复产。高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。”

“中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇”，习近平总书记的话掷地有声。

从采取“点对点、一站式”直达运输服务做好农民工返岗复工，到高校毕业生就业，从完善财税、金融、社保政策支持中小微企业，到抓好重大外资项目落地，总书记一一部署。

春耕在即，习近平总书记专门就春季农业生产工作作出指示：越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。

3月6日，党的十八大以来最大规模的脱贫攻坚会议以电视电话会议形式召开。习近平总书记发出冲锋号令：

“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。”

风险挑战越大，越要坚定不移干好自己的事。

疫情发生后，一些国家对华率先撤侨、停飞国际航班、管控中国船舶。中国环节主动谋变、突围自救，不仅为自身、也为保全球供应链产业链稳定作出巨大贡献。

3月9日，美中贸易全国委员会向跨国公司复工复产沟通热线紧急求助，反映全球最大涡轮增压器企业盖瑞特公司面临停工风险，因为天津武清一家核心配件供应商复产不足10%。

国家发展改革委立即协调，3月11日武清区区长赴企业召开现场协调会，当场拿出解决方案，公司上岗员工可达5000余人，产能恢复至70%，全球涡轮增压器及下游汽车厂商产业链大面积停工风险排除。

2月下旬，多条国际航线恢复运行；截至3月底，中欧班列开行1941列，同比增长15%；截至4月14日，全国规模以上工业企业平均开工率已达99%；4月份规模以上工业增加值和出口增速由负转正……

疫情防控形势积极向好，总书记忙碌的考察步伐来到浙江、陕西、山西，因地制宜支招复工复产、脱贫攻坚、生态环境保护……

3月29日下午，宁波舟山港穿山港区码头，春雨沥沥。

习近平总书记撑着雨伞，举目眺望。眼前的宽阔水域，一年进出大型商运船达4.2万艘次，是名副其实的“黄金水道”。

疫情发生以来，宁波舟山港不停工、不停产。3月1日至26日，货物吞吐量和集装箱吞吐量分别为去年同期的95%和99%。

习近平总书记强调，要未雨绸缪，关注境外疫情形势，在坚持不懈抓好疫情防控的同时，积极应对和化解各国为抗击疫情采取的各项限制性措施对货物航运带来的影响。

疫情多国蔓延，中国领导人多次表达维护全球供应链和世界经济稳定的坚定态度。

“中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。”3月26日视频举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席承诺。

4月17日，中国公布首季经济数据。受疫情影响，一季度中国经济下降6.8%。但3月份主要经济指标降幅明显收窄，显示经济正在复苏。

当日，习近平总书记主持召开的中央政治局会议指出，当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，抓实经济社会发展各项工作。

卫星影像中，4月初，中国夜间灯光亮度比2月初提高近200%，一盏盏灯光下，是苏醒的夜间消费、是加班加点的制造业车间……

卫星定位系统上，3月9日跨省货运线路数量是2月9日的300%，一条条强劲曲线勾勒出“原料供得上、产品出得去”的流动畅通……

4月22日，中国北京、广东惠州，美国达拉斯，两国三地以5G视频连线方式宣布总投资100亿美元的埃克森美孚惠州乙烯项目开工。这是美国企业在华独资建设的首个重大石化项目。

统筹推进疫情防控和经济社会发展成效积极的中国，为世界经济注入动能和暖色。

4月29日，中国宣布2020年全国两会召开时间。

“加长版”“五一”假期，“流动的中国”重新绽放活力。全国累计接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元。

5月8日，中南海。中共中央召开党外人士座谈会，就新冠肺炎疫情防控工作听取各民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表的意见和建议。

“疫情防控斗争实践再次证明，中国共产党领导和我国社会主义制度、我国国家治理体系具有强大生命力和显著优越性，能够战胜任何艰难险阻，能够为人类文明进步作出重大贡献。”习近平总书记说。

全国两会召开前夕，习近平总书记开启新冠肺炎疫情暴发以来的又一次地方考察，勉励山西努力克服疫情带来的不利影响，在高质量转型发展上迈出更大步伐。

坚持人民至上，不断造福人民，把以人民为中心的发展思想落实到各项决策部署和实际工作之中。

今年两会期间，习近平总书记分别参加十三届全国人大三次会议内蒙古、湖北代表团审议，出席解放军和武警部队代表团全体会议，看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员并参加联组会，同代表委员们亲切交流、共商国是。

5月22日，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时强调，要继续坚持外防输入、内防反弹的要求，绷紧疫情防控这根弦，完善常态化防控机制，确保疫情不出现反弹；

5月23日，习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局；

5月24日，习近平总书记在参加湖北代表团审议时强调，针尖大的窟窿能漏过斗大的风。要时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始、再接再厉，持续抓好外防输入、内防反弹工作，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

5月26日，习近平总书记在出席十三届全国人大三次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，在常态化疫情防控前提下扎实推进军队各项工作，坚决实现国防和军队建设2020年目标任务。

维护人民健康，总书记念兹在兹。

6月2日，他主持召开专家学者座谈会并发表重要讲话，强调只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

两会结束后，习近平总书记先后来到宁夏、吉林和安徽考察。

在宁夏，他强调要努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，优先稳就业保民生，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。

在吉林，他提出要坚持新发展理念深入实施东北振兴战略，加快推动新时代吉林全面振兴全方位振兴。

在安徽，他就统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作、加强防汛救灾和灾后恢复重建、推进长三角一体化发展、谋划“十四五”时期经济社会发展进行调研。他首次就长三角一体化发展专门召开座谈会，鼓励长三角三省一市率先形成新发展格局，勇当我国科技和产业创新的开路先锋，加快打造改革开放新高地。

转正！

7月16日，中国经济半年报出炉。二季度中国经济同比增长3.2%，比一季度增速提升了10个百分点。

统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重要成果，经历疫情大考的中国经济稳步恢复，经济运行逐月好转，也为世界经济注入信心和动力。

面对国内外复杂严峻的环境，习近平总书记立足当前，着眼中长期，为中国经济航船穿越惊涛骇浪把舵指航。

7月21日，人民大会堂东大厅。习近平总书记主持召开企业家座谈会。他强调，新冠肺炎疫情对我国经济和世界经济产生巨大冲击，我国很多市场主体面临前所未有的压力。要千方百计把市场主体保护好，激发市场主体活力，弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用实现更大发展，为经济发展积蓄基本力量。

7月28日，中南海。中共中央召开党外人士座谈会。习近平总书记指出，要正确认识当前经济形势，深入调查研究，以更大的力度推进全面深化改革，积极破解发展面临的各种难题、化解来自各方面的风险挑战和巨大压力，为推进改革发展、战胜各种风险挑战凝聚广泛共识、汇聚强大力量。

7月30日，中共中央政治局召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议。会议指出，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

“我国将进入新发展阶段。”

8月24日，中南海。习近平总书记主持召开经济社会领域专家座谈会，对“十四五”历史方位作出重要判断。

以辩证思维看待新发展阶段的新机遇新挑战，以畅通国民经济循环为主构建新发展格局，以科技创新催生新发展动能，以深化改革激发新发展活力，以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势，以共建共治共享拓展社会发展新局面……

截至8月31日，他多次主持中央政治局常委会会议、中央政治局会议以及中央全面依法治国委员会会议、中央网络安全和信息化委员会会议、中央全面深化改革委员会会议、中央外事工作委员会会议、专家学者座谈会、企业家座谈会、党外人士座谈会、扎实推进长三角一体化发展座谈会、经济社会领域专家座谈会等，10次赴地方考察调研、60余次同外国领导人和国际组织负责人通话……

9月1日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第十五次会议强调，要继续用足用好改革这个关键一招，保持勇往直前、风雨无阻的战略定力，围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。

站在“十三五”和“十四五”的交汇点上，习近平总书记为未来五年甚至更长时间中国发展谋篇布局。

（四）

4月4日，庚子年清明节。国旗低垂，山河同悲。

上午10时，防空警报鸣响，汽车、火车、舰船鸣笛，举国默哀3分钟。

中国，以国家的名义深切悼念新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞。

伊朗驻华使馆当天在官方微博中这样写道：这一国家祭奠“让我们看到了中国对个体尊严与生命的尊重与敬畏，也读懂了14亿中国人集体情感释放背后的团结与力量”。

同一天，万里之外的瑞士日内瓦，世卫组织统计数据显示，全球新冠肺炎确诊病例已超过110万例，席卷全球207个国家和地区。

这场突如其来的疫情以一种近乎惨烈的方式再次向世人证明，人类是一个休戚与共的命运共同体。

“经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，中国有力扭转了疫情局势，维护了人民生命安全和身体健康。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为有需要的国家提供了大量支持和帮助。”

5月18日晚，第73届世界卫生大会以视频方式召开，国家主席习近平应邀发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞。

全力搞好疫情防控、发挥世卫组织领导作用、加大对非洲国家支持、加强全球公共卫生治理、恢复经济社会发展、加强国际合作——习近平主席提出六项建议，宣布推进全球抗疫合作的五大举措，发出携手构建人类卫生健康共同体的中国倡议。

在这场全人类与病毒的战争中，中国始终秉持构建人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。

3月11日，世卫组织宣布，新冠肺炎已构成“全球性流行病”，给世界公共卫生安全带来极大挑战。

“中方愿同有关国家分享防控经验，开展药物和疫苗联合研发，并正在向出现疫情扩散的一些国家提供力所能及的援助。”3月12日，在同联合国秘书长古特雷斯通话时，习近平主席郑重承诺。

团结合作是抗击疫情最有力的武器。

面对疫情在全球多点暴发，中国领导人开展丰富、频繁的“云外交”，通过电话、信函、视频等灵活多样的方式同各国领导人和国际组织负责人保持沟通，推动全球团结战“疫”。

3月26日晚，人民大会堂东大厅。一块15米长、4米高的屏幕让“天涯”成“咫尺”——

清晨、黄昏、白天、深夜……身处不同时区的二十国集团领导人跨越时空，相聚云端，就如何应对新冠肺炎举行特别峰会。

“坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战”“有效开展国际联防联控”“积极支持国际组织发挥作用”“加强国际宏观经济政策协调”……习近平主席提出中国倡议。

6月17日晚，习近平主席在北京通过视频方式主持中非团结抗疫特别峰会。

承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家、提前开建非洲疾控中心总部、进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限……在单边主义抬头、全球抗疫形势依然严峻的背景下，最大的发展中国家同发展中国家最集中的大陆宣示团结合作，为全人类战胜危机注入信心。

截至8月31日，习近平主席同50余位外国领导人及国际组织负责人通话60多次，与多个大洲的国家和国际组织举行高级别视频会，向全球表明中国支持团结抗疫的鲜明立场。

战“疫”外交的背后，传递出中国同国际社会同舟共济、共克时艰的真诚意愿和坚定决心。

医疗专家火速出征，抗疫物资驰援全球，防控经验倾囊相授——中国以实际行动践行人类命运共同体理念。

2月29日凌晨，一架飞机缓缓降落在德黑兰伊玛目·霍梅尼国际机场。飞机上乘坐着5名中国志愿专家组成员，以及部分中方援助伊朗的医疗物资。

这是中国向海外派遣的首个抗击新冠肺炎疫情医疗专家组。

3月12日晚，在意大利全国实施“封城”2天内，包括5名四川专家在内的中国医疗专家组飞抵，成为第一批深入该国疫区的国际援助者。此后，中国又陆续派了2批医疗专家组前往这一欧洲疫情最严重地区。

“我们是带着感恩的心情前来支援的。”2008年汶川特大地震期间，意大利红十字会和医学会向四川派遣了14名急救专家，先后营救了约900名伤员。12年后，一场疫情让中意两国在危难时刻再次携手。

从中东到非洲，从中亚到欧洲，从东南亚到拉美，一批批中国医疗专家不顾危险，战斗在全球疫情的“震中”，成为世界抗疫图景中的“逆行者”。截至8月底，中国已向31个有紧急需求的国家派遣了33支医疗专家组。

与病毒赛跑，中国科学家第一时间同各国同行分享科研成果。

北京协和医院22名专家一线救治经验的文章登上《欧洲心脏杂志》，向国际同行提供心血管急危重症救治“路线图”；钟南山、王辰院士分别与欧洲呼吸学会负责人、欧洲医师视频连线，介绍中国抗疫经验；张伯礼、仝小林院士等多位中医专家视频连线14个国家的80多位专家，把脉多国抗击疫情中的疑难病例……

截至8月31日，科技部、国家卫生健康委、中国科协、中华医学会联合搭建的新冠肺炎科研成果学术交流平台共有144种期刊上线，论文和报告1289篇，总阅读数超过342万次。

急世界之所急，中国竭尽所能为国际防疫贡献力量。

面对世卫组织最大出资国美国宣布“断供”，中国向世卫组织提供5000万美元现汇捐助；暂缓77个有关发展中国家今年5月1日至年底到期的债务本息偿付；向150多个国家和国际组织提供医疗物资援助；为180多个国家举办卫生专家专题视频会议。

这场新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动背后，是中国对有关国家支持中国抗疫的投桃报李，是对他国遭遇至暗时刻的感同身受，更是不让任何国家掉队、携手共筑人类卫生健康共同体的大国担当。

“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花。”

中国人民不会忘记，在中国疫情严峻时刻，柬埔寨首相洪森临时增加行程访问北京，蒙古国总统巴特图勒嘎在白月节假期后首日访华并赠送3万只羊，巴基斯坦总统阿尔维专程来京表达支持并明确表示反对利用疫情污名化和孤立中国……

中国人民不会忘记，韩国驻华大使馆外张贴标语“中国的困难就是我们的困难”，阿布扎比和迪拜的地标建筑亮起“中国红”，美国小学生唱起改编的中文歌曲《武汉加油，你笑起来真好看》……

疫情面前，帮助别人就是帮助自己。

“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。中国的行动是对个别国家挑衅和污名化中国的响亮回答。”俄罗斯总统普京说。

“习近平主席宣布中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，这将使全人类受益。”菲律宾总统杜特尔特说。

这是一场全人类与病毒的战争。第一时间向国际社会通报疫情信息至关重要。

2019年12月31日起，中国依法发布疫情信息并逐步加大信息公布频次。

2020年1月3日起，中方开始定期向世卫组织、包括美国在内的有关国家以及中国港澳台地区及时、主动通报疫情信息。

1月20日至21日，在中国国家卫健委邀请下，世卫组织专家组赴湖北武汉考察，访问了包括实验室在内的医疗卫生机构，与湖北的专家进行了非常深入的交流。

1月21日，中国国家卫健委开始每日在官方网站、政务新媒体平台发布前一天的疫情情况。2月3日起，国家卫健委英文网站同步发布相关数据。

1月22日起，国务院新闻办公室开始举行新闻发布会，介绍疫情有关情况。

1月27日起，国务院联防联控机制每日召开例行新闻发布会，发布重点疫情信息并回应国内外媒体热点问题。疫情期间，国家层面和各省区市累计召开各类新闻发布会超过1000场。

2月16日至24日，25名来自中国、德国、日本、韩国、尼日利亚、俄罗斯、新加坡、美国和世界卫生组织的专家组成的中国—世卫组织联合专家考察组对北京、成都、广州、深圳和武汉等地进行了为期9天的实地考察调研。

2月24日晚，中国—世界卫生组织联合专家考察组在北京举行新闻发布会，认为中国采取了前所未有的公共卫生应对措施，在减缓疫情扩散蔓延，阻断病毒的人际传播方面取得明显效果，已经避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例。

“法方对中方及时采取有力举措，展示出高度公开透明表示钦佩”“英国政府对中国采取全面有力措施防控疫情、及时同国际社会分享信息、努力防止疫情在世界蔓延表示高度赞赏”“习近平主席在应对疫情过程中的强大领导力和中国的行动力有目共睹”“德方高度赞赏习近平主席宣布中国研制出的疫苗将作为全球公共卫生产品”……在与习近平主席的通话中，多国元首和政府首脑对中方抗疫努力做出高度评价。

在吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫看来，中方为全球抗疫斗争提供巨大支持并发挥引领作用，“这次疫情再次凸显了践行人类命运共同体理念的紧迫性、现实性、时代性”。

眼下，疫情已波及210多个国家和地区，影响70多亿人口，夺走了80多万人的宝贵生命。

每一天都有数万人受到病毒感染，每一天都有数千人失去宝贵生命。在肆虐的疫情和痛心的死亡人数面前，任何事情都没有携手挽救人的生命更重要。

人类文明史是一部同疾病和灾难的斗争史。在这场攸关全人类健康福祉、世界发展繁荣的斗争中，团结合作是战胜疫情最有力的武器。

“世界各国应该以团结取代分歧、以理性消除偏见，凝聚起抗击疫情的强大合力，加强合作，共克时艰，维护人类共同家园。”习近平主席向世界传递呼吁团结合作的中国声音。

同舟共济，命运与共。我们终将走出至暗时刻，人类终将战胜疫魔！

（记者陈芳、安蓓、白洁、屈婷、胡喆、侯文坤）

新华社北京9月6日电

新华社记者 来源：中国青年报