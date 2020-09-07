白露节气到！为何要饮“白露茶”、吃龙眼？

几缕凉爽的秋风，吹散了酷暑的炎热。白露节气是秋季由热转凉的转折点，有“白露身不露”之说，也是农活比较忙碌的时候。

它是秋天的第三个节气，表示仲秋时节的开始。在漫长的时光中，人们摸索出一套适应节气特点的生活、饮食方式，在此时有饮“白露茶”、吃鳗鱼、吃龙眼等诸多习俗。

反映气温变化的节令

白露是“二十四节气”中的第15个节气，以传统历法来讲，是干支历申月的结束与酉月的起始。此时太阳到达黄经165°，交节时间范围为公历9月的7日至9日。

秋天中，在白露之前两个节气是立秋和处暑，但这两个节气到来时并不意味着天气马上转凉。白露则是反映自然界气温变化的重要节令，其到来意味着暑天的闷热基本结束。

节气至此，白天的气温相对较高，水汽蒸发，但太阳落山后，气温下降得比较快。夜里，空气中的水汽遇冷凝结为小水滴，附着在树叶、草叶或者花瓣上，晶莹剔透。

在古人的认知中，以四时配五行，秋天属“金”，金色白，所以以其来形容秋天的露水。进入白露节气后，冷空气往往分批南下，这也会在一定范围内导致降温。

白露时节，凉爽的秋风降低了温度，但也带走了空气中的水分，这种特点称为“秋燥”。

白露“收清露”

说到白露的物候特点，正如《礼记》所云：“凉风至，白露降，寒蝉鸣。”

随着进入深秋，万物逐渐萧落，这是热与冷交替的时节。反映在植物上，就是草木原本繁茂的叶子会渐渐干枯发黄、掉落，许多庄稼则开始成熟。

在白露节气，民间有“收清露”的习俗，据记载：“秋露繁时，以盘收取，煎如饴，令人延年不饥”，人们认为此时的露水有很特别的功效，收清露也似乎变得颇具仪式感。

也有文章提到，在传统的时令信仰中，秋天的白露，是治疗眼疾的灵药，民间有八月收集露水洗眼的民俗。

相对于春分、秋分等重要节气，白露在二十四节气中并不十分知名。民俗活动也大多是区域性的，地方特色比较明显。

吃鳗鱼、采集“十样白”

围绕着白露的气候特点，人们逐渐摸索出一套组织农事生产，安排衣食住行的方式。

比如，有些地方的人们会在此时采集“十样白”(也有“三样白”的说法)，用来煨乌骨白毛鸡，也可以是鸭子，认为食后可滋补身体，去风气。

而所谓的“十样白”，据说是10种带“白”字的草药，如白木槿等，这是为了与“白露”在字面上相应。也有的地方，讲究白露必吃龙眼。

“如果想温补的话，可以吃鸭肉；润肺去燥，则可以吃点应季的秋梨、葡萄等，注意多吃蔬菜。”民俗专家王娟说，脾胃虚弱的人可以喝一点粥来养胃，菊花茶也是‘败火’的一个不错选择。

吃鳗鱼也是一个不错的选择。据说鳗鱼具有补虚养血、祛湿等效果，白露时期的鳗鱼最为肥美，是品尝的最佳时节，因此苏州有“白露鳗鲡霜降蟹”之说。(记者 上官云)