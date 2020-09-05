王建安：智慧医疗助推“效率医疗”发展

人民网北京9月5日电 今天，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网与浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江大学医学院附属第二医院（“浙大二院”）滨江院区举行。该院党委书记王建安表示，智慧医疗助推效率医疗发展，在智慧医院建设过程中，要结合自身医院优势。

“智慧医疗要为效率服务，将每一张病床有效运用。”王建安介绍，浙江大学医学院附属第二医院创立“患者全程管理中心”进行“效率医疗”改革，通过构建“院前—院中—院后”联动机制，最大限度地缩短待住日、待床日、留床日，从而大幅提升医疗效率和患者满意度。进一步大力推动日间服务，将日间手术、日间化疗、日间放疗、48小时手术推向新常态。“效率医疗”可以带给患者更快更优更经济的诊疗服务，医院也能服务更多患者。

王建安提出，在改善医疗服务方面，智慧医院建设要着力优化就医全流程，优化自助服务体系，打造一站式出院服务平台，用信息化手段助力患者就诊；推进信息化技术在紧急救援、患者康复、智慧病房等方面的应用，积极发展线上药事服务，打通“最后一公里”，让患者就医“零距离”。

与此同时，在智慧医院管理方面，需要积极探索高效的办公模式，协调行政部门一体化、开放式管理。在医疗健康产业探索多种合作模式，把智慧医院技术框架和自己医院重点方向有机结合。