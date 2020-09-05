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燕麦奶其实就是燕麦浆

2020年09月05日09:53 来源：人民网-生命时报

河南读者徐女士问：最近有朋友向我推荐燕麦奶，说这种植物奶是“健康食品”“牛奶替代品”。我去超市买时发现，它价格很高，是牛奶的好几倍。后来我上网搜索，发现也有人质疑“燕麦奶是一场中产骗局”。它到底好不好，能替代牛奶吗？

天津市天津医院营养科营养师康瑞雪答：燕麦奶其实就是燕麦浆，生产过程有点像豆浆。先把燕麦用水浸泡，然后打磨成糊。跟豆浆不同的是，燕麦打磨之后加入了酶进行水解，把淀粉转化成麦芽糖甚至葡萄糖，从而在“不添加糖”的情况下获得“天然甜味”。把酶解之后的燕麦糊用布过滤，就得到了燕麦奶。在燕麦奶里加入植物油和碳酸钙/磷酸钙等成分，再经过乳化、均质、高温灭菌，就得到了原味的燕麦奶。如果需要其他风味，就加入相应的调味成分，如可可粉、糖等。

和牛奶相比，燕麦奶不含乳糖，对于乳糖不耐受的人来说更合适，因为是植物性食物，也适合素食主义者。但是在蛋白质方面，却远远不及牛奶的营养价值：首先是量，100克牛奶中含有约3克的蛋白质，而燕麦奶只有1克左右；其次是质，牛奶中的蛋白质为优质蛋白质，而燕麦是植物性食物，所含蛋白质为非优质蛋白质。钙方面，由于燕麦奶中加入了碳酸钙/磷酸钙，所以钙含量和牛奶相当。但总体来说，燕麦奶的营养价值不如牛奶。想获得燕麦健康好处的消费者，直接买燕麦煮粥更经济实惠。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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