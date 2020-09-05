国家卫健委决定设置5个国家儿童区域医疗中心

新华社北京9月4日电（记者王秉阳）记者4日从国家卫健委获悉，为进一步完善儿童医疗卫生服务体系，优化优质儿童医疗资源区域布局，有效提高儿童医疗卫生服务能力，国家卫健委决定在东北、华东、中南、西南和西北设置5个国家儿童区域医疗中心。

据了解，国家卫健委决定在东北区域以中国医科大学附属盛京医院为主体、在华东区域以浙江大学医学院附属儿童医院为主体、在中南区域以广州市妇女儿童医疗中心为主体、在西北区域以西安交通大学附属儿童医院为主体、在西南区域以重庆医科大学附属儿童医院为主体联合四川大学华西第二医院，分别设置国家儿童区域医疗中心。

国家卫健委表示，国家儿童区域医疗中心要按照有关要求，落实相关职责任务，加强与国家儿童医学中心的统筹协同，建立分工协作机制，分别在东北、华东、中南、西南和西北区域发挥辐射引领作用，带动提高区域内儿童医疗、教学、科研及预防保健服务水平，促进区域间儿科医疗服务同质化。