输液可以预防脑中风？不科学

秋凉换季，输点液就能扩张血管预防脑中风吗？网红空气炸锅会产生“千滚油”更易致癌？靠吃芹菜就能达到降压目的？牛奶喝太多会引发纤维腺瘤？安检仪辐射大到会伤害胎宝宝健康？以上这些“伪科学”一个都不靠谱。8月科学流言榜出炉啦，帮大家揭穿六大健康流言的“真面目”。

“每月‘科学’流言榜”由北京市科学技术协会、北京市网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言：输液能扩张血管可预防脑中风

真相：这种做法是不科学的，目前还没有足够证据证明定期输液可以预防脑中风。输液用的一般是活血化瘀的中药注射剂，或者西药中的扩血管药物。其作用机理是暂时性地扩张血管、降低血液黏稠度、增加循环血容量、改善脑灌注，只会起到短暂的治疗作用。这类药物一般作用时间是6至8小时，不可能永久疏通血管，预防脑中风。并且，这些药物作用于血管，等于提前透支了血管的扩张能力，等真正出现脑梗死等症状需要输液时，往往会出现药物耐受，导致治疗效果欠佳，甚至错失真正的抢救治疗良机。

此外，“输液扩张血管”并不像常人想象的那么简单。通过静脉输注溶栓药物是脑中风急性期的抢救方式，有着十分严格的限制条件，比如溶栓距离发病时间不宜超过4-5个小时，另外有出血史及手术外伤病史的患者是不能溶栓的。

脑中风的发病机制很复杂，引发脑中风和再次脑中风的原因有年龄、遗传、高血压、动脉粥样硬化、心脏病、糖尿病、高脂血症、烟、酒、肥胖、药物、饮食等因素，凡是不结合上述致病因素而进行的干预行为，都是难以起到预防作用的，单纯用输液预防脑中风显然是不科学的。

流言：空气炸锅会产生“致癌物”

真相：空气炸锅的工作原理是“高速空气循环技术”，它通过高温加热机器里面的热管来产生热空气，然后用风机将高温空气吹到锅内加热食物，使热空气在封闭的空间内循环。它利用食物本身的油脂煎炸食物，从而使食物脱水，表面变得金黄酥脆，达到煎炸的效果。所以，空气炸锅其实就是一个带风扇的简易烤箱。

丙烯酰胺是由“还原糖”（比如葡萄糖、果糖等）和某些氨基酸（主要是天冬氨酸）在油炸、烘焙和烤制过程中产生的。只要食物里有碳水化合物和蛋白质，在高温加热过程中均不可避免地会产生丙烯酰胺。跟普通油炸相比，空气炸锅煎炸的主要特点是“少油”或者“无油”，但这无法阻止丙烯酰胺的产生。所以，丙烯酰胺的产生真的不能怪空气炸锅。

关于“空气炸锅会致癌”还有另一种观点，即认为空气炸锅产生的“千滚油”会产生致癌物。其实，这种担心是多余的。食物中的确会有一些挥发性的脂肪酸，比如各种肉类食物中都有。这些挥发性脂肪酸会有很浓的香味，这也是我们会觉得肉类闻起来香的原因。

不过，挥发性脂肪酸的含量在食物中的总量并不高。绝大部分脂肪酸并不容易挥发，也不会随空气挥发进入空气炸锅的空气循环中。能够挥发的脂肪酸在食物中所占的比例是比较小的。比如，有研究检测发现，绵羊、牛和猪的脂肪组织中总挥发性脂肪酸占比分别为0.6g/kg、0.45g/kg、0.2g/kg。而且，这些挥发的脂肪酸，会很快地挥发在空气里，并不会一直存在于空气炸锅里面。因此，大家不用太担心这些挥发的脂肪酸会对人体产生危害。

流言：吃芹菜可以降血压

真相：科学实验表明，芹菜中含有的芹菜素可以作用于血管内皮，进而舒张血管。舒张血管确实对降低血压有好处。中国疾病预防控制中心的学者曾进行过定量研究：降低老鼠的血压大概需要0.026克/千克芹菜素。就是说，1公斤的老鼠一次吃0.026克芹菜素才能降低血压。照此估算，体重60公斤的人一次要吃1.56克。

不同品种的芹菜以及芹菜的不同部位中，芹菜素的含量不同，大致在0.003%-0.088%之间；而且叶子中含量更多，我们爱吃的芹菜茎中含量较低。

按照最高含量0.088%计算，1公斤芹菜含有0.88克芹菜素。换句话说，要想通过吃芹菜达到降血压的效果，首先得学会挑选芹菜素含量最高的品种。其次要把芹菜茎丢掉，多吃芹菜叶。最后，还要一次吃上1.7公斤以上，这显然是不现实的。

流言：牛奶喝太多会引发纤维腺瘤

真相：纤维腺瘤是青少年中最常见的良性乳房病变，占青少年乳房肿块的30%-50%，在十几岁或二十几岁的一般女性人群中患病率约为2%。

关于纤维腺瘤的成因，到目前为止医学界都没有确切的答案。有的研究显示可能和遗传有关；也有研究认为，可能与激素有关，因为确实观察到肿块会在育龄期持续存在，妊娠或使用雌激素时会增大，并通常在绝经期后消退。因此推测性激素可能与纤维腺瘤的发生、发展相关。

乳房纤维腺瘤的发生、发展确实可能和激素有关，而对青春期的女孩来说，激素最大的来源是正常的性发育。牛奶中天然雌激素的含量不算高。据国家公布的材料显示，我国市售盒装液态牛奶中，雌二醇激素平均含量为0.117-0.199±0.0425微克/升。国外资料显示，美国、韩国、荷兰等原料奶和市售牛乳中雌激素含量在0.16-4.4微克/千克之间。换算下来，肉类和水产中的雌激素含量都比牛奶高。

实际上，目前国内外都没有规定牛奶中天然雌激素含量的标准范围。关于牛奶中激素的含量达到多少就可能会对人体有影响，还没有一个统一的标准，目前也没有证据证实牛奶中的激素会引发乳房纤维腺瘤。一般而言，只要从正规渠道购买的奶制品，合理搭配膳食，就不需要担心其中的激素会对人体产生直接影响。当然，出于膳食均衡的考虑，也不提倡过量喝牛奶。中国居民膳食指南推荐成年人每天摄入300ml乳制品，即使是美国、澳大利亚等牛奶消费大国，建议日均摄入的牛奶上限量也不超过750ml。牛奶摄入过多可能导致肥胖，脂肪组织会产生过量的雌激素，这会增加乳房肿瘤的发生率。此外，摄入过多牛奶会侵占胃容量，减少其他食物的摄入，导致膳食不均衡，甚至出现缺铁等问题。因此，掌握合理的牛奶摄入量是很重要的。

流言：安检仪辐射大 会影响胎儿健康

真相：无论是“过人”的安检门，还是“过物”的安检仪，对人体的辐射剂量均非常微小，尤其是安检仪，辐射剂量还不如手机。

国家对各类电磁设备的辐射剂量是有明确标准的，来自正规厂家的安检设备完全能够符合人体健康要求。一般来说，设备功率越大，电磁辐射强度越大。毫米波安检仪功率一般不超过0.1瓦，而手机在通话过程中最大功率能达到2瓦。安检仪功率不到手机功率的1/20，并且市民使用安检仪的强度远远小于手机，通过安检仪时的距离也远远大于和手机的接触距离，所以大可不必担心安检仪的电磁辐射影响健康。

生活中常见的X光安检仪，其内部射线全部密封在机器内，进出口使用了铅帘，内部四壁也都是铅壁，正常情况下能有效阻隔X射线进入外部环境。在使用过程中，只有在行李物品通过X光安检机时，机器才会发出射线进行检测。人只是从它旁边快速通过，辐射量极小。所以，孕妈们可以正常过包安检，不用担心影响自己和肚子里小宝宝的健康。

流言：无籽西瓜、无籽葡萄对人体有害

真相：无籽西瓜、无籽葡萄都是用避孕药处理的，含有大量激素，经常食用对人体有害？其实，无籽西瓜是采用杂交的方法培育而成的，和避孕药没有丝毫关系。人们用秋水仙素处理西瓜，得到四倍体西瓜，再与普通的二倍体西瓜杂交，形成了三倍体西瓜。而三倍体西瓜没有繁殖能力，所以不能产生种子，也就没有籽。

除了利用杂交和营养繁殖来培养的三倍体葡萄品种之外，有些无籽葡萄确实是依靠“避孕药”生长成熟的，只是此避孕药和我们人类使用的避孕药有着天壤之别，这是一种抑制种子发育的植物生长调节剂——赤霉素。

葡萄果农为葡萄人工施加赤霉素来代替葡萄自身产生的内源激素，使其不授粉就结果，这样就形成了无籽葡萄。例如巨峰葡萄本身是有籽的，经过赤霉素处理，不仅能够获得无籽的巨峰葡萄，而且可促进果实膨大，单颗葡萄的重量可增加30%左右，大小均匀，口感更佳。

赤霉素是天然植物生长调节剂，约有100多种，至今已经有60多年的农业应用历史。并且，赤霉素是在葡萄开花期前后使用的，等到葡萄结了果，基本就已经检测不到了。多年来农业农村部葡萄质量安全风险评估结果显示，葡萄中很少检出赤霉素，检出样品中的残留量不超过0.1毫克/千克。按照国际通用的安全限量换算，一个成年人每天要吃1800千克葡萄，才能够摄入180毫克赤霉素，达到对身体造成危害的量级，这显然是不可能实现的。

文/本报记者 李洁