一朝被蛇咬十年怕井绳 这不是“心病”是“脑病”

中国有句老话，“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。这仅仅是人的心理作用吗？答案是否定的。南京医科大学朱东亚教授团队研究认为，大脑中前扣带皮层至腹侧海马的神经环路在恐惧记忆泛化中起到关键作用。该成果近日已发表在最新一期《神经科学期刊》上。

正常的防御性行为对于生物生存至关重要，然而病理情况下的防御行为会导致个体产生过度焦虑，这主要由于恐惧记忆的泛化，即随着时间流逝恐惧记忆背景特异性逐渐减弱。背景关联型恐惧记忆的泛化是创伤后应激障碍的核心症状。

科研人员聚焦背景关联型恐惧记忆泛化的神经环路机制，研究表明，前额皮层和腹侧海马这两个脑区在恐惧记忆的获得、巩固以及提取过程中均发挥重要作用，两者有神经投射，且该投射的过度激活会导致恐惧记忆的泛化。通过光遗传学或化学遗传学技术手段特异性抑制该神经环路，能够显著减少恐惧记忆的泛化。这一发现不仅诠释了恐惧记忆远期泛化的神经机制，更为临床创伤后应激障碍的治疗提供了理论依据和应用基础。 （明文）