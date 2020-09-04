联合国报告：新冠疫情将使妇女贫困率上升9.1%

联合国妇女署和联合国开发计划署2日发布报告说，2019年至2021年期间全球妇女贫困率原来预计下降2.7%，受新冠疫情影响，这一比率预计将上升9.1%。

这份题为《从见解到行动：新冠疫情暴发后呈现的性别平等问题》的报告说，新冠疫情对全球消除贫困的努力产生全面影响，对妇女的影响更大。到2021年，新冠疫情将导致9600万人陷入极端贫困，其中4700万是女性。这将使生活在极端贫困中的女性人数增至4.35亿。

报告认为，妇女多受雇于如住宿、食品、家政等领域部门，受新冠疫情影响最大，特别容易失去生计。

联合国妇女署执行主任姆兰博-努卡说：“妇女承担了照顾家庭的大部分责任。她们收入更少，储蓄更少，工作更不稳定。总体而言，女性的就业风险比男性高19%。”

联合国开发计划署署长阿齐姆·施泰纳呼吁各国政府采取包括提供更多教育、提高工资待遇等让妇女摆脱贫困的措施。（记者王建刚）