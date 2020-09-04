韩国一泡菜厂发生集体感染 50吨泡菜将被回收并销毁

中新网9月3日电 据韩媒报道，韩国忠清南道青阳郡一泡菜厂发生集体感染，截至当地时间9月3日下午3时，该泡菜厂相关确诊患者已达20人。

据报道，9月2日，该泡菜厂一尼泊尔籍女性员工确诊，为首例患者。截至目前，19名工厂员工确诊感染新冠病毒，另有一人为员工家属。

防疫当局正着手对泡菜工厂确诊者的家属等接触者进行检测，掌握移动路线等，以进行流行病学调查。

忠清南道也派遣了紧急应对组，调查感染途径。目前具体感染途径还没有得到确认。防疫当局认为，基于在密闭空间工作的特性，可能会出现大量确诊患者。

报道称，防疫当局对工厂职员等115人下令进行自我隔离。

另外，对于从8月28日至9月2日为止，该工厂生产的50吨泡菜，防疫当局决定全部回收及销毁。其中，工厂内的10吨泡菜将立刻废弃，而在大田、济州、天安、华城等地流通的40吨泡菜也将全部回收后销毁。