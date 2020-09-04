北京怀柔神舟空间生物主动健康研究院成立

主动健康，就是主动获得持续的健康能力、拥有健康完美的生活品质和良好的社会适应能力。主动健康，就是关口前移，预防为主，整个医疗体系从被动治病体系转为主动健康为导向。

近日，在2020首届主动健康学术论坛上，多位专家强调了科学促进主动健康的重要性，同时也见证了北京怀柔神舟空间生物主动健康研究院正式揭牌。

李蔚海/摄

中国工程院院士孙宝国指出，主动健康研究院的成立是顺应时代发展趋势、响应国家“健康中国战略”的一项探索性实践。它的成立，为我国健康技术研究、健康产业项目转化、学术研讨交流、健康管理实践和科普服务搭建了一个开放性服务平台。

中国老年保健协会会长刘远立曾经在第八届中美健康论坛接受记者采访时也强调，必须积极构造一个新的主动健康的体系，让未来更多的人不生病，少生病，晚生病。做好预防或将意味着未来近一亿五千万的65岁以上的银发族由慢病患者、被动医疗资源消耗者，转化成健康的社会贡献者。不仅大大减轻了国家的医疗负担，而且还增加了社会的劳动力。

怀柔区区委常委、北房镇党委书记李志遂指出，空间生物主动健康研究院的研究发展方向与怀柔区正在打造的科学城建设以及怀柔“五态”推进高度契合，希望研究院融合于怀柔大健康领域的建设服务，顺利的将空间生命科学的优秀成果研发转化。