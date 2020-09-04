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香港卫生署署长：已完成12.8万个样本检测 6个呈阳性

2020年09月04日08:27 来源：中国新闻网

中新网9月3日电 据香港文汇网报道，香港新冠肺炎疫情持续，特区政府推出的普及社区检测计划已于1日开展。香港卫生署署长陈汉仪3日在记者会上表示，截至3日下午2时，已完成12.8万个样本的测试，其中6个样本经过卫生署公共卫生化验服务处复检后确定呈阳性。

陈汉仪表示，自8月29日开通网上预约以来，截至9月3日下午1时，已有约85万名市民成功登记预约；自9月1日计划展开以来，累计约有37万市民已接受采样。

陈汉仪表示，卫生署再次呼吁市民尽早把握机会参与普检计划，以尽早识别无病征但带病毒的人士，截断社区传播链。她又提醒，此次计划为无病征人士提供，如果市民有轻微病征，包括发烧、鼻塞、头痛等，都不应该参加普检，而应尽快看医生。

陈汉仪又指，已采样的市民将陆续收到短信通知检测结果，即使结果呈阴性，市民都不应松懈，要继续保持社交距离及做好个人卫生。

(责编：许心怡、崔元苑)


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