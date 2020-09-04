成语里的中医：安步当车

战国时，齐宣王对一位名叫颜斶（chù）的隐士仰慕已久，召见他入宫。面对齐王的召唤，颜斶反过来招呼齐王走到自己身前，惹得齐王大为不悦。

颜斶便围绕“君王尊贵还是士人尊贵”阐述了自己的观点。齐王听罢豁然开朗，忙道歉并想拜他为先生。颜斶拒绝，留下了“晚食以当肉，安步以当车，无罪以当贵”的名句。

安步当车这个成语，原本是表达人生的淡泊志向、称赞安贫乐道的品质，如今人们往往将其字面意思拿出来，强调多走路的好处。

饭后百步走，活到九十九。走路、散步，简单动作背后藏着健康密码。在中医里，散步是很重要的养生之道。人体一半经络在足部聚集，脾经、肝经、肾经、胃经等重要经络都经过足部，许多重要穴位也在足底。这些经络穴位与五脏六腑、四肢百骸相连接，走路一定程度上能按摩足底穴位、疏通经络，增强免疫力。

无论是散步还是大步快走，都能起到健足的功效，锻炼心肺功能，舒缓压力，改善身体血液循环，长期坚持可以实现强身健体的目的。

如今的都市生活，大家多习惯以车代步，留给走路的时间越来越少。便利的交通条件极大延展了个人的活动半径，但也“侵占”了大量走路的机会，这也是不少人感慨自己“缺乏锻炼”的重要原因。想改善这种情况，最简单有效的办法就是“迈开腿”，多走点儿路。

除此之外，“安步当车”也是开给当代人的一剂“心药”——工作与生活节奏很快，压力难免引发困扰。淡然知足的精神状态，安步当车的悠闲心态，或许更容易帮我们寻到生活真谛。返璞归真，生活原来可以变得更简单。

最后要提醒的是，走路锻炼务必量力而行，不然很容易损伤膝盖，像一些不顾及身体可承受负荷、动辄“暴走”十几公里的做法并不可取。走路虽好，贵在适度，安步虽可当车，但却不能全然替代车的作用。哪怕再喜欢走路，该上车的时候，还是得上车啊。