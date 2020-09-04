阿根廷侨界有支抗疫“先锋队”

十几个微信互助群、几百条求助信息……自从担任阿根廷侨界抗疫工作委员会应急协调组组长以来，旅居阿根廷的侨胞刘芳勇每天都需要处理这些求助信息。

侨胞面临感染风险

今年3月，阿根廷确诊第一例新冠肺炎病例后，侨界就成立了抗疫工作委员会，帮助同胞和当地民众抗击疫情。抗疫工作委员会总召集人何文强介绍说，阿根廷目前已有100多名侨胞确诊，确诊人员主要从事超市行业。

据何文强介绍，阿根廷有1.3万余家华人超市，而超市在疫情期间一直是营业的，每家超市由2名以上侨胞管理，当地员工有3到20人，每家超市每天要接待300到1000位客人。

“超市的当地员工都是乘公共交通去上班，加之当地一些居民对防疫不大重视，比较容易感染并传给侨胞。”何文强说，很多经营超市的侨胞因条件限制，一家人住在超市里，很容易造成一人确诊全家感染的结果。

鉴于不断有华侨华人出现新冠肺炎症状，很多人又不清楚如何检测就医，抗疫工作委员会目前的工作主要是帮助侨胞安排核酸检测，提供一对一翻译服务；帮助家中没有隔离条件的确诊侨胞前往酒店隔离；组织华人医生为大家提供医疗咨询等。

及时回应求助信息

不久前，刘芳勇手机的互助微信群收到了侨胞的紧急求助信息。

“刘先生，帮帮我吧！我肺部不舒服，闷、气短，我的家人也都有类似症状，该怎么办？”收到微信后，刘芳勇立刻把临时检测点的位置发过去，帮他们预约了检测。

“他们一家五口人都确诊了，因为是轻症，都在家中隔离。”刘芳勇说，几天后这一家人中妻子的病情突然加重，呼吸困难，我们帮她住进了医院的重症监护室，经过两天的抢救，总算脱离危险。

刘芳勇说，由于当地医疗资源有限，临时核酸检测点的位置信息一般不对外公布。“在布宜诺斯艾利斯市政府亚洲事务协调部部长袁建平的帮助下，我们已经协助60多位侨胞做了核酸检测，现在每天仍然能收到七八个类似的求助。”

捐赠物资助力战疫

除了处理求助信息外，刘芳勇和抗疫工作委员会的同事们还为近百位确诊侨胞送去了连花清瘟胶囊和口罩等防疫物资。

“昨天一位侨胞来求助，他的家人在公立医院抢救，已经昏迷了。”刘芳勇和义工团队试着帮他联系转到更好的医院，可是已经没有医院愿意接收。刘芳勇也时常感到无能为力，“只盼着他能挺过去了，遇到这种情况我们也很心痛。”他建议，侨胞们一旦出现症状千万不可拖延，要尽早求助就医，另外要缩短超市营业时间，并购买医疗保险。

阿根廷侨界抗疫工作委员会还筹集了1500多万阿币的爱心捐款，购买各种防疫物资，先后四次在中国城等地向当地民众赠送防疫物品，另外捐赠防疫物资给阿根廷各级政府、警察等。

据何文强介绍，侨界抗疫工作委员会帮助阿根廷社会抗击疫情的举动，也赢得了当地政府和民众的赞誉，阿根廷外交部曾专门致电中国驻阿根廷使馆表示感谢。

“阿根廷的抗疫形势依旧严峻，我们会为在阿同胞提供力所能及的帮助，并继续组织乡亲们参与到助力第二故乡抗疫的活动中去。”何文强说。

（据中新社电）