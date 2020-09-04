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河南南阳多策并举，决战脱贫攻坚。建起四类集中托养体系，一揽子解决生活照料护理养老难题，还解放出大量困难家庭的劳动力，让他们可以就业增收；通过政府投保、社会参与的方式，将建档立卡贫困户和“临贫”“易贫”重点人群列入保障对象，拉起一张防止返贫的安全网；因地制宜开发、培植脱贫项目，面向市场扶持产业，产业强了，群众收入也稳了。

提起贫困户毛文敏家，最让扶贫干部揪心。她丈夫失明9年了，婆婆心脏病、高血压，常年“药罐子不倒”，儿子才12岁上着小学。毛文敏一个人撑着全家，还要照顾老少。“工也打不了，家里离不开人。”脱贫攻坚到了收官阶段，这样的深度贫困户，怎么扶才有效？

毛文敏是袁黄庄村村民，袁黄庄村地处河南南阳市宛城区茶庵乡。南阳市是个人口过千万的大市，在脱贫攻坚的收官之年，尽管贫困发生率已从2014年的6.63%降至2019年底的0.63%，但绝对数量仍高达6.53万人，按时脱贫压力不小。尤其是，他们中有重病患者、重度残疾人、无人赡养生活不便的老人等特殊困难群体，总数量1.24万人，占比近1/5。南阳市用一道道“防护网”，因地制宜，因户施策，让他们实现脱贫，且不返贫。

四类集中：

大院托养解难题

家庭减负又增收

8月，毛文敏的婆婆和丈夫已住进村里集中托管的“幸福大院”整3个月。毛文敏当上大院的炊事员，还负责卫生保洁、洗衣晒被，每月有1700元的稳定收入，早上不耽误给儿子做饭。婆婆治病有报销，孩子上学有补贴，丈夫坐在树荫下乘凉，跟大伙闲聊天，脸上也有了笑容。

在南阳，特殊困难群体通过村级幸福大院集中托管、乡镇敬老院集中供养、社会福利机构集中托养、医疗机构“医养”结合集中康复等“四集中”兜底保障。集中托养好处很多，生活难、照料难、护理难、养老难等问题因“四集中”大大缓解。一方面，各类扶贫资金、救助资金被集中起来办了大事；另一方面，分散在各家的特殊困难群体集中照料，也更充分利用了社会资源，节省了成本。对于困难群众来说，集中在一起也更便于互助，享受相对更专业的照料，有了一些康复设施，身心能得到更多的关爱。家人也可以出去打工，改变家庭经济状况。据了解，2.5万余名劳动力解放了出来，等于是为脱贫平添了一支生力军。

在内乡县马山口镇福星托养中心，因脑出血重度偏瘫的郭运景住了进来，妻子王书侠不用再只围着他转，应聘成了护工。郭运景说，我以前知道自己拖累她，可是也没办法。现在，她不仅照顾我，还照顾了很多人，每月有收入，我们一下子轻松许多。

目前，南阳建成村级幸福大院1233个，40169名特殊困难群体实现了“四集中”。不但把贫困家庭中负责赡养和护理的劳动力解放出来，还新增了3672个“四集中”相关的公益岗位，有力推动了脱贫。

脱贫三保：

拉起防返贫安全网

符合条件可获赔付

贫困群体家底薄，技能少，抗风险能力小，很容易“一个风浪打来就回到从前”。为此，南阳将措施前置，强调及时发现和预警，提前采取措施。“政康保”“政福保”“防贫保”三保工程颇具代表性，被称为“脱贫三保”。这是通过政府投保、社会参与，用保险的形式拉起一张防止返贫的“防护网”。

“政康保”的主要保障对象是建档立卡贫困户和农村特困集中供养对象，防止他们因病返贫。目前惠及困难群众48万余人，累计补助371万人次，补助金额3.01亿元。

在宛城区毛桥村，村民毛某患终末期肾病，需常年透析治疗。2019年的透析费用达6.57万元，基本医保报销5.5万元后，剩余1.07万元由“政康保”工程再报销70%，即7490元。最终个人只需负担3210元，算下来，实际报销比例达到95.11%。

“政福保”是市财政每年投入1000万元，为全市人民购买的政府综合救助责任保险，对突发意外事故等天灾人祸造成特殊困难的群众，予以再次救助。

2019年6月13日，南召县板山坪镇瓦房村贫困户武某在做饭时液化气泄漏引发火灾，造成其全身大面积烧伤。在南石医院治疗花费近2万元。南召县人保财险支公司马上启动查勘，确认情况属实按照“意外事故救助”条款的最高医疗救助费用予以救助。

通过“政福保”，目前全市已累计救助2222户困难家庭，赔付金额3529.08万元。

日前，南阳市还在镇平县试点推行了“防贫保”工程，瞄准返贫风险较大的脱贫人口、处于贫困边缘的低收入农村居民等“临贫”“易贫”重点人群，创立“精准防贫保险”，分类设置防贫标准和程序，用改革的办法控制贫困增量。该县财政按每人每年50元保费标准投入保费500万元创设“防贫保”，为全县10%左右的农村居民购买保险；农村居民不需要缴纳保费，出现因病、因灾或其他返贫致贫因素，经认定符合条件的可获得相应赔付。

产业拉动：

扶贫车间进村头

扶植产业争上游

从袁黄庄村幸福大院向东走几百米就有一座扶贫车间。贫困户吴红云正在接电机线。她今年42岁，丈夫去世，独自照顾3个孩子和老人。由于没什么技能，日子过得艰难。扶贫车间建在村口，她经过培训上手后，很快成了熟练工，好日子有了盼头。

她参与组装的设备是一种全自动艾条机，也正成为当地扶贫战线的热门机械。南阳气候适宜，盛产艾草，是规模巨大的艾草生产集散地，市场占有量在70%以上。全自动艾条机从抓绒、卷条、切柱到包装除尘等全流程实现智能化，装备到众多扶贫车间。不需要工人有太高的专业技能，就可以稳定、安全生产，也更符合环保要求。

基层干部讲，脱贫攻坚攻到今天，再难的山头，也要攻下来。剩下的深度贫困人口的脱贫，根据具体情况的不同，也不能搞一刀切，一兜了之。很多人具备劳动能力，那么，就要用产业去托举，激发“造血”能力。

在桐柏县埠江镇付楼村，当地依托特色种植产业，为村里设置了分拣、包装的扶贫车间。目前，村里有100多人在车间务工，最高每天每人可收入100多元。

缺少劳动能力的，也有办法。也可以用入股方式投身产业。方城县博望镇前荒村张中喜，肢体残疾，妻子、儿子也无劳动能力。张中喜以4亩土地入股，加入村黄金梨种植合作社，年分红6000元。

为了保证扶贫产业的可持续，当地顺应市场规律，进行扶持。在西峡县小集村，王永合与老母亲相依为命，2016年母子俩通过危房改造项目搬出深山。下山最初两年，王永合不敢投入，技术也不熟练，就在一家香菇企业打工。直到他成了熟手，才种起香菇。2020年，他申请了1万元小额贴息贷款，扩大了生产。在他身后，西峡县对种出来的香菇进行了充分的市场保障，建立了“基地化种植、科学化管理、工厂化生产、品牌化销售”的全流程质量标准化体系和质量安全追溯体系，西峡县成为全国重要的干香菇出口货源集散中心。扶贫产业成长为市场强者，贫困群众增收更稳了。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 10 版）