近日，网络“吃播”“大胃王”等成为舆论焦点。有关网络平台负责人表示，如果直播内容有浪费粮食或是以假吃、催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的行为，平台将进行严肃处理，给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。

吃饭本是个人私事。但是，“大胃王”们却公然将饭桌搬到直播间，在众目睽睽之下，以惊人的食量来“圈粉”。为了表现“惊人食量”，他们先拼命地吃，再偷偷地吐，甚至还吃药催吐，以便腾出胃部空间。如此一来，吃饭由享受变成了作秀，由愉悦变成了疯狂。暴饮暴食，铺张浪费，既糟蹋了粮食，也伤害了身体，有百害而无一利。更关键的是，“吃播”表演传递了一种畸形的饮食观和价值观，违背了公序良俗，败坏了社会风气。因此，抵制这些不良习气、力戒奢靡之风，树立珍惜粮食、敬畏食物的理念，营造崇尚节约、杜绝浪费的氛围，成为建设健康中国的紧迫课题。

珍惜粮食，是敬畏自然的体现。自古以来，中华民族就有天人合一的思想。面对大自然，中国人心中有一种敬畏感和亲近感，视天地为衣食父母，这是一种极高的生存智慧。古人云：“天地之大德曰生。”大自然赐予了人类繁衍生息的物质条件，农耕文明孕育了自强不息的中华民族。但是，地球的资源总量是有限的。如果无度索取和浪费资源，必然破坏人类生存的根基。惟有坚持人与自然和谐共生，人类才能可持续发展。我国是一个自然灾害频发的国家，如果不能居安思危，难免会有后顾之忧。惟有丰年不忘饥馑，珍惜每一粒粮食，方可有备无患、心中不慌。

珍惜粮食，是尊重劳动的体现。人种粮，粮养人。一粒种子，经过春生、夏长、秋收、冬藏，最终变成口粮。任何一个环节，都需要付出心血和汗水。“锄禾日当午，汗滴禾下土”，就是农民辛勤劳作的真实写照。勤劳，是中华民族的优良品质；节俭，是中华民族的传统美德。勤劳，让中国人“粮满仓”；节俭，让中国人“食有余”。今天，我们虽然告别了粮食短缺的历史，但即便粮食连年丰收，也不能随意糟蹋粮食。珍惜粮食，就是体恤人力、尊重劳动。“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”朴素的古训，蕴含着中华民族生生不息的“密码”。

珍惜粮食，是良好家风的体现。勤俭持家，历来是中国人的传统美德。惜粮就是惜福。一个家庭，无论多么富裕，都不能糟蹋粮食。“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，古人常常把餐桌当成教化子女、传承家风的课堂，一粥一饭就是最生动的教材。当家长常常把掉在桌上的米粒捡起放进碗里时，孩子的心里慢慢会升起对食物的敬畏之心，从而养成节约粮食的习惯。良好家风代代相传，成为中华民族的宝贵精神财富。

珍惜粮食，是珍爱生命的体现。粮食，乃人类生存的必需品。一日三餐，柴米油盐，是百姓生活的头等大事。中华饮食文化源远流长，其核心是敬畏食物、尊重食物，而不是浪费食物、炫耀食物。合理膳食，是维护生命健康的基础。一个珍惜粮食的人，自然也会珍爱生命、崇尚健康。近年来，随着社会物质财富的增加，滥饮滥食、奢侈浪费等现象触目惊心，由此导致超重和肥胖人数日益增加，成为一个严重的公共卫生问题。因此，树立正确的健康观和饮食观，不暴饮暴食，不铺张浪费，不讲求奢华，用健康“新食尚”取代庸俗“吃播秀”，是提升全民健康素养的重要手段。

民以食为天。食物，是用来维持生命和享受生活的，不是用来浪费和炫耀的。希望全社会行动起来，抵制畸形“吃播”行为，回归健康饮食文化，珍惜粮食、敬畏食物、合理膳食，共建健康中国，共享美好生活！

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 19 版）