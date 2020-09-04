热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

乌鲁木齐国际机场：疫情期间滞留停车场车辆停车费可减免

2020年09月04日08:10 来源：人民网-新疆频道

　　人民网乌鲁木齐9月3日电 针对疫情期间停车场滞留车辆停车费用，乌鲁木齐国际机场推出最新减免优惠政策：2020年7月17日0时至9月16日24时，因疫情影响将车停在乌鲁木齐国际机场航站楼停车场的车主可减免停车费，优惠期限2个月。

　　据了解，按照现行收费标准，24小时（昼夜）以上机动车辆停放服务收费标准不分小型、中型和大型车辆，停放服务费每日每车收费40元，不足1日按1日计收，据此车主可享受减免优惠费用达2000余元。

　　需要注意的是，办理减免优惠相关事宜，由车主向停车场管理机构提出申请，经核对后向车主减免相关费用。申请应注明车辆信息、停放时间段及车辆滞留原因，并提供车辆行驶证、驾驶证及身份证复印件等相关证明材料或由工作人员现场拍照留存相关证明，优惠期限之外停车费用及未受疫情影响进出停车场车辆按照收费标准正常收费。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn