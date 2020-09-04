乌鲁木齐国际机场：疫情期间滞留停车场车辆停车费可减免

人民网乌鲁木齐9月3日电 针对疫情期间停车场滞留车辆停车费用，乌鲁木齐国际机场推出最新减免优惠政策：2020年7月17日0时至9月16日24时，因疫情影响将车停在乌鲁木齐国际机场航站楼停车场的车主可减免停车费，优惠期限2个月。

据了解，按照现行收费标准，24小时（昼夜）以上机动车辆停放服务收费标准不分小型、中型和大型车辆，停放服务费每日每车收费40元，不足1日按1日计收，据此车主可享受减免优惠费用达2000余元。

需要注意的是，办理减免优惠相关事宜，由车主向停车场管理机构提出申请，经核对后向车主减免相关费用。申请应注明车辆信息、停放时间段及车辆滞留原因，并提供车辆行驶证、驾驶证及身份证复印件等相关证明材料或由工作人员现场拍照留存相关证明，优惠期限之外停车费用及未受疫情影响进出停车场车辆按照收费标准正常收费。