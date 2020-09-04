急救知识纳入教育内容

本报北京9月3日电 （记者申少铁）近日，中国红十字会总会和教育部联合印发《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》，从加强健康教育、开展志愿服务、传播人道理念、增进交流合作、加强阵地建设、加强组织领导等方面对加强和改进新时代学校红十字工作提出明确要求。

通知指出，学校红十字工作要把健康教育作为素质教育的重要内容，针对青少年生理、心理特点，积极开展红十字应急救护培训，把学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入教育内容。采取多种形式，传播健康行为与生活方式、疾病防控、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等知识，提高学生健康素养。要普及志愿服务理念，吸引更多青少年就近就便参与志愿服务，引导、支持红十字志愿服务队伍策划和组织实施志愿服务项目。要将中华民族孝慈仁爱传统与国际红十字运动原则相结合、培育社会主义核心价值观与传播红十字精神相结合，弘扬红十字精神，传播人道理念。要积极组织青少年参加国际国内红十字青少年交流活动，增进青少年友谊与合作。要加大投入建设博爱校医室，建好用好红十字救护站、红十字文化传播基地、人道主义教育基地、生命健康安全体验教室等阵地，探索政府、学校、社会共建共享红十字青少年阵地机制。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 10 版）