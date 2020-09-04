合理搭配好一日三餐（名医讲堂）

人每天到底该吃几顿饭？人体生理学研究显示，什么时候吃饭是由生物钟控制的，一日三餐（早、中、晚）是从事日常工作的人们最为合理的餐次。

白天，人体内各种消化酶的分泌活跃，消化吸收能力较强，所谓“一顿不吃饿得慌”。大脑是人体耗能比重最大的器官，每天需要110—150克葡萄糖来提供能量。通常情况下，每顿饭只能提供50克左右的葡萄糖。所以，只有一日三餐，才能保证大脑足够的能量来源。

固体食物从食道到胃需30—60秒，在胃中停留大约4小时才到达小肠。因此，每间隔4—5小时吃上一顿饭，也符合消化道的生理节律。

随着工作生活节奏加快，顾不上吃早饭的人越来越多。早餐是一天能量的起始，是上午工作和学习的基本保障，不吃早餐会出现能量不足和营养素缺乏的情况。临床研究发现，不吃早餐与胃病和胆结石的发生有关联。不吃早餐还会造成饥饿感，从而导致午餐摄取能量过剩，造成机体代谢负担。

不吃晚餐同样有损于身体健康。晚上时间较长，不吃晚餐会使机体处于“低消耗”状态，时间长了，调节机体代谢的相关机制会发生改变，表现为基础代谢率降低、肌肉分解、脂肪重新分布、抵抗力下降等。不吃晚餐，早餐和午餐就会大吃特吃，过于集中的能量遇上基础代谢下降的身体，肥胖、脂肪肝等自然就会产生。

那么，一日三餐如何合理搭配呢？

完美早餐需要4—5种食物：奶、蛋、豆（豆浆）可以三选二，蔬菜至少保证1种，两种主食（燕麦、馒头等），也可有1种水果。

丰盛午餐需要5—6种食物：瘦肉、鱼虾、豆腐、豆皮中选择1种，绿叶蔬菜和其他蔬菜至少2种，2种主食（杂粮杂豆饭、发糕、窝头等）。

简单晚餐需要4—5种食物：食物选择与午餐相似，可以制作蔬菜肉丝（鱼片、豆腐）汤来减少植物油用量。

当然，能量需求大但消化吸收能力有限的人群可以享有加餐“特权”，包括儿童、孕产妇、老年人、营养不良患者。三餐之间可以适量增加点心，加餐食物包括奶及奶制品、坚果、饼干面包、水果等。

古人有“过午不食”的说法，这与其作息时间相契合。古人早睡早起，一般晚上9点就睡了。现代人生物钟发生变化，睡得较晚，工作繁重，对能量的需求也远远高于古人。盲目效仿古人，不仅不利于健康，还会增加患病的风险。

（作者为中日友好医院营养科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 19 版）