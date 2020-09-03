直播预告：如何预防和管理心血管疾病的风险？

心脑血管疾病是心脏血管和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生的缺血性或出血性疾病。心脑血管疾病是一种严重威胁人类，特别是50岁以上中老年人健康的常见病，具有高患病率、高致残率和高死亡率的特点，即使应用目前最先进、完善的治疗手段，仍可有50%以上的脑血管意外幸存者生活不能完全自理，全世界每年死于心脑血管疾病的人数高达1500万人，居各种死因首位。

2020年09月03日（周四）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请复旦大学附属华山医院心内科副主任李勇进行视频直播，为大家在线科普如何预防和管理心血管疾病，千万不要错过。

专家简介：

李勇 复旦大学附属华山医院心内科副主任，主任医师，博士生导师，复旦大学医学院内科学教授，华山医院心血管研究室主任。中国国家心血管病专家委员会委员；中国高血压联盟常务理事；中华医学会心血管病分会心力衰竭学组委员；中国医师协会心血管内科医师分会第一、二、三届委员会委员；中国医师协会高血压专业委员会常务委员；上海医学会心血管病学会委员，高血压学组副组长；欧洲心脏病学会委员。中华高血压杂志，临床心血管病杂志，国际心血管杂志，中华心血管病杂志，中华老年病学杂志，中华内科学杂志等医学期刊的编委或审稿人。

擅长：高血压，冠心病和心力衰竭的临床诊治和科研工作。

心脑血管疾病是全身性血管病变或系统性血管病变在心脏和脑部的表现。其病因主要有4个方面：动脉粥样硬化、高血压性小动脉硬化、动脉炎等血管性因素；高血压等血流动力学因素；高脂血症、糖尿病等血液流变学异常；白血病、贫血、血小板增多等血液成分因素。相关危险因素有以下几个方面：

1.高血压

长期高血压可使动脉血管壁增厚或变硬，管腔变细，进而影响心脏和脑部供血。高血压可使心脏负荷加重，易发生左心室肥大，进一步导致高血压性心脏病、心力衰竭。当血压骤升时，脑血管容易破裂发生脑出血；或高血压加快动脉硬化过程，动脉内皮细胞受到损伤，血小板易在伤处聚集，又容易形成血栓，引发心肌梗死或脑梗死。

2.血脂异常

血脂异常是导致动脉粥样硬化的重要因素之一，是冠心病和缺血性脑卒中的独立危险因素。现代生活节奏紧张，家庭、事业的压力越来越大，人们的情绪也愈来愈不稳定；同时，饮食习惯发生改变，过量饮酒、摄入太多食物脂肪、缺少必要的运动，加之生活环境的污染等原因有密切关系。

多数血脂异常患者并无任何症状和异常体征发现，常常是在进行血液生化检验（测定血胆固醇和甘油三酯）时被发现的，这些因素造成心脑供血不足，如果不及时预防、调理，将会引发冠心病、高血压、脑血栓等心脑血管疾病。

3.吸烟

吸烟者比不吸烟者发病率高得多，在每天吸烟20支以上的人中，冠心病的发病率为不吸烟者的3.5倍，冠心病、脑血管病的死亡率为不吸烟者的6倍，蛛网膜下腔出血多3～5.7倍。在脑梗死的危险因素中，吸烟占第一位。烟碱可促使血浆中的肾上腺素含量增高，促使血小板聚集和内皮细胞收缩，引起血液黏滞因素的升高。

4.血管壁平滑肌细胞非正常代谢

血管组织和人体的其他组织一样在一定周期内完成新陈代谢。在血管壁平滑肌细胞代谢的过程，若新的细胞组织不能正常的形成，使血管壁本身存在“缺陷”，就容易使血管舒缩不畅，就像是一条破烂不堪的旧管道，随时都有阻塞或破裂的可能。血管是血液流通的重要通道，同时也受神经系统的支配，因此神经系统不正常也能够导致供血的紊乱。所以心脑血管疾病的成因是多方面的。

5.酗酒

酒精摄入量对于出血性卒中有直接的剂量相关性。每天酒精摄入大于50克者，发生心脑梗死的危险性增加。长期大量饮酒可使血液中血小板增加，进而导致血流调节不良、心律失常、高血压、高血脂，使心脑血管病更容易发生。小量饮酒有益，大量饮酒有害。

6.糖尿病

糖尿病是心脏病或缺血性卒中的独立危险因素，随着糖尿病病情进展，会逐渐出现各类心脑血管并发症，如冠状动脉粥样硬化、脑梗、下肢动脉粥样硬化斑块的形成等。

7.其他

如肥胖、胰岛素抵抗、年龄增长、性别（男性发病高于女性）、种族、遗传等都是与心脑血管疾病相关的危险因素。

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