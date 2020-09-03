北京“999”启动非急救医疗服务

9月2日，北京市红十字会紧急救援中心举行发布会，宣布即日起，全面启动非急救医疗和航空医疗救援等服务。

据了解，大量非急救病人拨打急救电话挤占急救资源近年来成为突出问题。根据近3年的数据统计，非急救医疗服务呼叫量占总呼叫量的比例接近50%，达到每年近10万次，主要包括：转院回家、跨省长途转运、接送机等在内的非急救医疗转运服务；家中上门医疗处置、养老助老、社区体检巡诊等医疗服务；各项体育赛事、文娱活动、商业活动在内的现场医疗保障服务及演练活动、随团出行；航空医疗救援服务等。针对此，北京市已明确到2021年年底前，院前医疗急救呼叫号码统一为“120”，“999”号码回归红十字会“救灾、救助、救护”职能，全面提供非急救医疗服务。

据北京市红十字会紧急救援中心应急办相关负责人介绍，目前，该中心在非急救医疗服务工作方面已开展多项举措。一是定制专用车辆，针对市民不同需求定制了特需保障专用车、医疗保障专用车、长途医疗转运专用车、航空医疗救援专用车、社区医疗服务专用车、助老服务专用车等，按照需求类别配备专业人员提供服务。二是提供多元化搬抬服务，与相关安保和互联网代驾平台合作，在全市范围内提供就近搬抬服务。三是设立非急救医疗服务调度专席，市民可通过服务热线或微信公众号预约相关服务。四是联合市内相关大医院启动院内院前衔接的绿色通道，为市民提供便捷的非急救医疗服务。（记者崔芳）