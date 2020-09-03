“贴秋膘”，这些花样“啃秋”岂能辜负

“云天收夏色，木叶动秋声”，进入秋季，我国民间一直流传着“贴秋膘”“咬秋”“啃秋”等传统习俗。孔子曰：“不时，不食。”每逢时令节气，人们总是忘不了每个时节该张罗什么吃食。

据说清朝民间有一项“时髦”风俗：在立秋这天用悬秤来称体重，然后将此时体重和立夏时对比来检验胖瘦。若体重减轻就叫“苦夏”，然后就得“补”。清代《京都风俗志》中写道：“立秋日，人家亦有丰食者，谓之‘贴秋膘’”。除了“贴秋膘”，立秋还有“咬秋”习俗。清朝张焘在《津门杂记·岁时风俗》中记载：“立秋之时食瓜，曰咬秋，可免腹泻。”

俗话说：“秋季补的好，冬天病不找”。贴秋膘在北方尤其盛行，“以肉贴膘”增加营养，做好准备迎接秋凉和冬寒。在老北京的四合院人家，立秋时多炖肉、烧鱼、炖鸡鸭，其肉多烹制成红烧肉、白切肉或自制酱肘子肉，可谓都是实打实的“硬菜”。

如今随着生活水平的提高，诸如涮羊肉、红烧肉、炖鸡鸭、红烧鱼等鱼肉海鲜早已是家常便饭。除了“大鱼大肉”，中医认为，秋季还应多吃滋阴润肺食物，如梨、蜂蜜、银耳、莲藕、萝卜、百合、山药等。在“贴秋膘”的同时，也要注意适量，避免上火或消化不良，健康度秋。

“秋风起，蟹脚痒。”秋天来了，由北到南汇聚的“贴秋膘”美食疯狂上市，你准备好了吗？