北京海关：进口冷链食品百分百核酸检测

昨日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京海关副关长高瑞峰介绍，北京海关严格进口冷链食品监管，所有从北京口岸进口的冷链食品以及来自高风险国家（地区）的其他商品，100%对外包装、货物采样并进行新型冠状病毒核酸检测。

据介绍，2月25日至3月23日，北京海关共检疫监管入境航班991架次，入境人员15.6万人次，筛查入境有症状并转送医院3855人，拦截转运输入性确诊病例126例，采样8980人份，检出新型冠状病毒核酸阳性123例。在目的地为北京的国际航班被分流至指定的第一入境点入境后，3月23日至8月31日，北京海关共检测入境人员1.93万人次，检出核酸阳性10例，筛查出有症状并转送医院118人，拦截转送医院确诊病例11例。并根据海关总署工作部署，先后派出19个工作组支援第一入境点口岸疫情防控工作。

北京海关严格进口冷链食品监管，严防疫情输入风险，对来自重点地区的进口冷链食品实施严格的检验检疫。对所有从北京口岸进口的冷链食品以及来自高风险国家（地区）的其他商品，100%对外包装、货物采样并进行新型冠状病毒核酸检测。对所有入境交通运输工具、进口货物及海关监管作业场所、进口冷链货物储存场所，100%进行预防性消杀处理。

高瑞峰表示，北京海关将全面加强疫情研判和风险分析，根据联防联控机制信息，确定高风险航班，有的放矢，关口前移；在航空公司等有关部门的配合下，高度关注旅客登机前的核酸检测情况和测温情况，提升检疫的准确性、有效性；严格实施100%登临检疫，100%健康申报核验、100%医学巡查、100%两道体温检测、100%流行病学调查，100%电子化申报，从严从细做好“三查三排一转运”；严格落实100%核酸检测，严格按照作业指引开展采样送样检测。（记者 孙乐琪 贾晓宏）