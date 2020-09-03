秋季进补，试试清淡“素三宝”

“夏损益，秋进补”，秋天是最适合进补的季节，吃腻了大鱼大肉，不妨来试试“素三宝”吧。

莴笋：莴笋肉质细嫩、清香宜人，无论是炖汤、炒菜还是煮火锅，都很好吃。很多人会丢弃莴笋叶不吃，其实莴笋叶中的胡萝卜素和维生素B1、B2、C等高出莴笋好几倍，多吃莴笋叶还能平咳舒气，适合秋天爱咳嗽的人。

菜花：花菜又名花椰菜，含有丰富的维生素A和维生素C，它质地细嫩，味甘鲜美，易于消化吸收，适宜于中老年人、小孩和脾胃虚弱、消化不良的人。它具有解毒、清血管、润肺降燥、养肺补肝的功效，还能预防呼吸道感染疾病。

秋葵：秋葵有“蔬菜之王”美称，脆嫩多汁，滑润不腻，香味独特。它含有果胶、多糖等营养物质，具有养胃补肝、减肥补钙的功效；还能降血糖、滋补肾脏，有效缓解秋乏，让你整天都活力满满。据研究，秋葵富含黄酮、维C和胡萝卜素，能调节内分泌、抗衰老，还具有美容养颜功效。（刘晓）