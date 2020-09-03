热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

秋季进补，试试清淡“素三宝”

2020年09月03日08:54 来源：中国妇女报

　　“夏损益，秋进补”，秋天是最适合进补的季节，吃腻了大鱼大肉，不妨来试试“素三宝”吧。

　　莴笋：莴笋肉质细嫩、清香宜人，无论是炖汤、炒菜还是煮火锅，都很好吃。很多人会丢弃莴笋叶不吃，其实莴笋叶中的胡萝卜素和维生素B1、B2、C等高出莴笋好几倍，多吃莴笋叶还能平咳舒气，适合秋天爱咳嗽的人。

　　菜花：花菜又名花椰菜，含有丰富的维生素A和维生素C，它质地细嫩，味甘鲜美，易于消化吸收，适宜于中老年人、小孩和脾胃虚弱、消化不良的人。它具有解毒、清血管、润肺降燥、养肺补肝的功效，还能预防呼吸道感染疾病。

　　秋葵：秋葵有“蔬菜之王”美称，脆嫩多汁，滑润不腻，香味独特。它含有果胶、多糖等营养物质，具有养胃补肝、减肥补钙的功效；还能降血糖、滋补肾脏，有效缓解秋乏，让你整天都活力满满。据研究，秋葵富含黄酮、维C和胡萝卜素，能调节内分泌、抗衰老，还具有美容养颜功效。（刘晓）

(责编：许心怡、李轶群)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn