为啥想吃“状态好”的桃越来越不容易？

粉润香甜、汁水丰富的桃子，是很多人心里最美的夏秋之味。然而也有不少人觉得“现在的桃子不好吃了”。

桃是中国本土水果，已经与中国人相伴数千年。如今人们为什么难觅好桃？桃产业发展中哪些是共性问题？记者日前进行了采访。

从育种到运销，全产业链都有短板

一个半月前，河北省深州市良桑繁殖场场长张九青在江苏省无锡市阳山镇选购了32盒八成熟的水蜜桃，快递到后发现坏了近半。而几乎同时，在北京西城区的范阿姨家，网购的两盒水蜜桃即使放了一周后还“不服软”。

想吃到“状态最好”的水蜜桃，为何有时不容易？国家桃产业技术体系首席科学家、北京市农林科学院研究员姜全说，长期以来过度追求产量而忽视品质是根本原因，一系列问题仍有待解决：

——在品种选育和改良方面注重丰产、耐储运等特点，而把桃的香味等特质“改丢了”。

——种植者习惯以“大水大肥”方式种大果，但果实品质和风味下降了。

——对于中间商、超市等流通环节，熟果不易储运，农民也希望通过早摘降低风险。

江苏有位桃农告诉记者，通常桃农给二线城市发货是7成熟，给一线城市发货则是7.5成到8成熟，超过8成熟的只能客户现场提货，“最好吃的桃子在果园”。

传统大宗销售存在采摘时间问题，而电商平台散单客户则面临价格顾虑。根据某快递公司价格表，6.5公斤重、价格约90元的阳山水蜜桃，发至江浙沪地区运费27元，而发到北京需84元，桃子价格和运费相当，也让不少消费者“望而却步”。

重产量轻品质、过早采摘、生鲜电商成本过高等，不只是桃的生产和流通所独有的问题，某种程度上说，这是目前许多水果产业的“通病”，需要在产业链的各个环节齐发力。

如何恢复“四大名桃”往日光芒？

近日，在深州蜜桃创新驿站的展台前，一个个淡黄透红、形似寿桃的大蜜桃，引来参会的各地专家纷纷品尝，其甜度和口感收获了不少赞叹。

“南方水蜜桃切开后通常汁水直流，而深州蜜桃切开后可以看到表面有蜜汁渗出来，糖度在20度以上。”姜全说。

“奉化水蜜桃、阳山水蜜桃、深州蜜桃和肥城佛桃是我国四大传统名桃，栽种历史久远”姜全说，四大传统名桃的共同特点是同时具备大、香、甜、水、少酸的特点。

近年来，传统名桃面临品种退化、桃园老化、采后贮运困难及抗病虫能力差等问题。为了加强保护、推动优势产区发展，2019年浙江宁波市奉化区水蜜桃研究所、江苏无锡市惠山区阳山水蜜桃桃农协会、河北深州桃产业技术研究姜全专家工作站、山东肥城市肥城桃研究所成立了中国传统名桃共同体。

“现代的育种方式在单一方面都能育出表现卓越的品种，但同时在‘香、甜、水’等几个方面都优秀的还很少。”姜全希望通过进一步发掘和利用传统名桃种质资源，用现代技术加强古树保存和名桃保护，推动优势产区合作，让更多消费者吃到好桃。

留住传统好味道

如何让香甜多汁的水蜜桃离消费者更近？各环节正发生着变化。

在江苏，阳山水蜜桃产业提升三年行动计划自2017年实施。国家桃产业技术体系南京试验站站长宋宏峰说，通过优质水蜜桃全程绿色高效生产技术集成与推广，项目区每亩优质水蜜桃产量比常规技术区增加约1.4倍。优质果多了，人们吃好桃的机会也增加了。

在浙江，当地进一步发掘和利用玉露等传统名桃种质资源，育成优势新品种，引进水蜜桃无损检测分拣线，并提升快递运输质量。

“糖度是好桃的一个重要指标。今后我们要探索成立可以鉴定糖度的社会化服务组织，并按照糖度分级收购，在超市也要推动标识糖度，既方便消费者选购，也可以实现优质优价。”姜全说。

优势产区专家们表示，江浙水蜜桃多在七月上市，华北蜜桃多在八月底九月初成熟，下一步传统名桃共同体计划联合发展专业冷链物流，探索实现南北互济，使消费者在7至9月都能吃到口感很好的水蜜桃。（新华社记者 于文静）