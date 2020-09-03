不少人喜欢在家中养花，好看的盆栽不仅赏心悦目，还能净化空气。然而，并非所有植物都适合养在家中，选择不当反而会危害健康。以下几点需要注意。

1.室内不养香味浓郁的花。长期闻浓郁的花香会让人身体不适。比如夜来香的花香会使人呼吸困难，引起头昏、咳嗽，甚至气喘、失眠；郁金香的香味里含有毒生物碱，夜间睡眠时吸入过多，容易导致脱发；风信子的花香易导致过敏，闻多了还会头晕。因此，香味过浓的花不适合养在卧室，建议搬到室外或阳台养护。

2.有些花草带毒，千万别养。有些常见的花卉盆栽其实都是有毒性的，比如秋水仙的叶片和球茎汁液中含秋水仙碱，有剧毒，微量入口会立即致命；虎刺梅白色的汁液具有毒性，皮肤接触会红肿溃烂，误食会导致呕吐腹泻甚至致命；含羞草给人以文弱清秀的印象，但实际具有很强的含羞草碱，接触过多，会引起眉毛稀疏、头发变黄甚至脱落，还会伤害皮肤；滴水观音滴下的水是没有毒性的，但茎和枝叶有毒，同样要小心。家中如果有孕妇或者儿童，千万要远离这些植物。

3.居室养花不能太多。大多数花卉会在夜间释放二氧化碳，吸收氧气，而夜间居室封闭，空气不流通。摆放花卉过多，会减少夜间室内氧气的浓度，影响主人夜晚睡眠的质量，引发胸闷、恶梦频发等问题。一般而言，15平方米左右的居室，宜放2盆中型、大型植物，或3~4盆小型植物。

4.家中有病人，床头不宜摆花。家中有哮喘病人时，不应在床头摆花，因为花粉中含有致敏蛋白成分，吸入可能引发过敏反应，使喘息加重，并产生头晕、心慌等不适症状。此外，花盆中的泥土会产生真菌孢子，扩散到空气中，可以侵入人的皮肤、呼吸道、外耳道，引起感染，这对原本就患有疾病的人来说危害更大。▲