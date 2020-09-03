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全国政协委员董恒宇——

为保护好草原鼓与呼

本报记者  张  枨

2020年09月03日08:24 来源：人民网－人民日报

“像我一样出生成长于草原的人，总有一种难以割舍的草原情结。守护好这片草原是我最大的心愿。”在过去的一年里，全国政协常委、内蒙古自治区政协副主席、民盟内蒙古区委主委董恒宇深入草原，走进蒙古包，和贫困户唠稳定脱贫、聊增收致富，一边听真言、见实情，一边找问题、提建议。

大力推进生态文明建设、保护草原生态，是董恒宇十多年来持续关注的议政课题。为此，他积极向自治区政协建议，组织民盟成员参与，精心选题，深入一线，就草原生态保护建设、生物多样性保护、碳汇经济、节能减排等议题进行广泛调研，十多年来牵头完成了30多项调研课题。2019年，全国政协从70年14.4万件提案中评选表彰了100件有影响力的重要提案，其中，第七十三号提案《关于建立草原生态补偿长效机制的提案》正是由董恒宇于2009年牵头提出的。

去年，董恒宇带领调研组赴巴彦淖尔、锡林郭勒、呼伦贝尔等地，实地考察草原、荒漠与湖泊，并主持召开研讨会。“通过调研座谈，我们看到，近年来草原生态保护修复力度增加，但仍存在超载过牧、家畜组合不合理、草畜平衡管理工作有待加强等问题。这就需要我们加强草原生态监管力度、牧业人口准入管理、科学核定载畜量以及制定草牧业发展新策略等。”董恒宇说。

提高协商实效，必须坚持协商的专业性，提出含金量高的“金点子”。近年来，董恒宇将“保护生物多样性”作为生态保护重点关注问题，组织调研组到内蒙古西部草原实地考察，认真协商研讨、完善调研报告。

今年是脱贫攻坚决战决胜之年，董恒宇身体力行，走访慰问贫困户，了解他们的生活、收入情况和存在的困难等，并实地调研脱贫工作推进情况。看着丰收的大棚，董恒宇感叹：“发展产业是脱贫致富的根基。产业兴旺，不仅乡亲们能够稳定增收，还能通过就近就地就业，更好地解决留守儿童、空巢老人等基层治理问题。”

“作为一名政协委员，我深知自己肩上的重任，不仅要有政治担当，更要进行实践探索。”董恒宇说。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 18 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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