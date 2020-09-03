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公安部首批督办100起长江流域非法捕捞重点案件全部告破

2020年09月03日08:21 来源：中国新闻网

记者2日从公安部获悉，近日，公安部、农业农村部组织对打击长江流域非法捕捞专项整治行动开展首轮联合督导检查。

按照统一部署，公安部、农业农村部会同有关部门组成7个联合督导组，赴沿江14省(市)33个市(州)45个县(区)、20个自然保护区和水产种质资源保护区，开展为期10天的首轮联合督导检查。通过督导检查，及时掌握各地开展专项整治行动进展，全面了解相关案件侦办情况，查找工作中存在的问题和薄弱环节，督促采取针对性措施整改落实，推动专项整治行动向纵深推进。

据了解，专项整治行动开展以来，沿江各级公安机关已侦破非法捕捞类刑事案件2900余起，抓获犯罪嫌疑人4350余名，查扣非法捕捞器具2万余套，查获渔获物7万公斤，公安部首批挂牌督办的100起重点案件也已全部告破，专项整治行动取得阶段性成效。

公安部、农业农村部有关负责人表示，相关部门将进一步密切协作配合，加大联合执法力度，组织开展多轮次联合督导检查，切实夯实地方主体责任，确保打击长江流域非法捕捞专项整治行动取得实效。(记者 张子扬)

(责编：许心怡、崔元苑)


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