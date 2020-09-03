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治理“白色污染”再出严令 济南年底禁用不可降解塑料袋

2020年09月03日08:07 来源：科技日报

新华社讯 （记者王志）为减少塑料制品带来的“白色污染”，济南市明确规定，到2020年底，城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。

近日，济南市发展和改革委员会、济南市生态环境局公布《济南市进一步加强塑料污染治理实施方案》，有序禁用不可降解塑料袋，分批禁用一次性塑料餐具。

济南市规定，到2020年底，全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城（区）建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

为减少宾馆、酒店一次性塑料用品使用，济南市明确，到2022年底，全市星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务。

此外，济南市还加强快递塑料包装管控，推行绿色环保包装，逐年降低不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋的使用。

(责编：许晓华、李轶群)


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