湖南明确“互联网+”医疗服务如何定价

新华社讯 （记者谢樱）记者9月1日从湖南省医保局获悉，《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》已正式出台，意见明确了“互联网+”医疗服务的价格管理政策及原则、医保支付政策、纳入条件。

意见明确，“互联网+”医疗服务价格实施按项目分类管理。其中，公立医疗机构提供“互联网+”医疗服务，价格主要实行政府调节，湖南省医保局负责价格项目准入和价格制定调整；非公立医疗机构提供“互联网+”医疗服务，价格实行市场调节，属于医保定点的非公立医疗机构，其具体付费方式和价格标准通过医保谈判协议确定。

定点医疗机构提供的“互联网+”医疗服务，由湖南省医保局确定是否纳入医保支付范围。其中，“互联网+”医疗服务与医保支付范围内的线下内容相同，且执行相应公立医疗机构收费价格的，经相应备案程序后，纳入医保支付范围并按现行规定支付。而针对属于全新内容的“互联网+”并执行政府调节价格的基本医疗服务，试行期满公布正式价格后，湖南省医保局综合考虑临床价值、价格水平、医保支付能力等因素，确定是否纳入医保支付范围。