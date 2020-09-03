“健康比成绩更重要”是常识更该是共识

又到一年开学季。9月1日晚8时，每年新学期伊始的例行节目《开学第一课》在央视综合频道播出。今年的“第一课”因新冠疫情显得有些特别，钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇、张文宏等抗击疫情中耳熟能详的英雄走进“课堂”，与孩子们分享成长经验，让孩子们学会敬畏生命，学会勇敢与担当。

在今年的“第一课”中，钟南山院士掷地有声地说：“人的命是最重要的人权！我们保住了这么多人的命，这是我们最大人权的表现！”这段话很快冲上热搜，原因就在于重申了一个重要常识，即人权虽有丰富内涵，但生命权是最基本、最重要的人权。专家的“分享”，给电视机前的观众留下了深刻印象。其中，张文宏医生所说的“健康比成绩更重要”，对学生观众来说，通俗易懂且密切相关。其实，这是很多人都懂、舆论常提的一个常识，因为健康是一切的基础，当然比成绩更重要。但从现实情况来看，重成绩不重健康的现象，在很多学校和家庭都存在，亟须纠正。

比如说学校方面，很多学校过去只重视语数外主科目，却不重视体育科目，主要原因是，上面以统考成绩来评价学校，学校以成绩来评价教师，并以成绩来评定教师绩效工资。其结果是，因为缺乏体育锻炼，学生的近视率、肥胖率都呈上升趋势。这需要有关部门、学校纠正“唯成绩论”的思想，真正把学生健康置于成绩之上。

再比如说家庭方面，多年来很多家长受到“不输在起跑线上”的影响，给孩子报了很多提高考试成绩的校外培训班，无论是每天放学后还是周末，孩子的大部分时间都被各种培训班占用，自然而然没有时间、精力参加户外健身活动。学生近视率、肥胖率上升都与缺乏户外锻炼和健康的生活方式有关，家长也有不可推卸的责任。

另外，部分学生在以成绩为导向推动下，不得不更重视成绩。举例来说，学生要竞选班干部、学习委员、课代表等，都是以成绩为前提的。也就是说，只有教育部门、学校、教师、家长、学生改变以往不正确的思想和做法，对“健康比成绩更重要”形成广泛共识，且采取有效措施来体现健康第一，才能让学生实现健康目标。

《健康中国行动计划（2019-2030）》中专门有“中小学生健康促进行动”，包括国家学生体质健康标准达标优良率、全国儿童青少年总体近视率等结果性指标。同时，还有个人和社会倡导性指标、政府工作指标。要想如期落实这些指标任务，需要把学生健康提升到比成绩更重要的程度。另外，还需要加快改革目前的应试体制机制。

让人比较欣慰的是，越来越多地方把体育成绩纳入中考，“逼”出了学生“健身热”。有家长坦言，一定要把孩子的体育成绩补上去，不然，中考的50分体育考试想拿满分根本没戏。可见，中考改革的“指挥棒”作用很明显。但也要意识到，体育考试在中考中占分不高，而且，高考对于体育的“指挥棒”作用还没有发挥出来。

一旦中考、高考双双重视体育，有关方面严格落实学生健康指标，我们才能说终于实现了“健康比成绩更重要”。（老鹰）