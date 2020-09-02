饭盒贴上特殊要求小标签

【浪费可耻 节约为荣】

8月26日上午10时，正是间休时间，中国铁路哈尔滨局集团有限公司所属的哈尔滨通信段食堂内，各部门工作人员陆续把中午用餐的饭盒送过来。有趣的是，这些大小不一的饭盒上，不仅贴着员工名签，还贴着一些“特殊要求”：张鑫“半个馒头”、孙彦娟“不要肉菜”、栾琦“少米饭，用小格”……

爱惜粮食，从小小的饭盒开始。疫情防控开始后，为避免堂食人员聚集，哈尔滨通信段食堂使用一次性饭盒为职工供餐，大量餐盒不但费用高，而且不可回收，对环境造成污染。段里决定，为大家购置自助餐式餐盒，标上名签，各自使用。但问题随之而来，食堂统一打饭，统一定量，有些女职工饭量小，或者喜欢吃素的而肉菜打多了，剩饭剩菜浪费掉，很可惜。

为避免食物浪费，哈尔滨通信段从职工用餐习惯入手，倡导“差异化”打饭方式。有些职工自发从家里拿来自己的饭盒，还把少吃肉、少主食的“特殊要求”，用标签贴到饭盒上。每天中午，食堂工作人员就根据这些标签，计算需要烹饪的饭菜量，精准配餐。“现在精准配餐已经在全段推广，虽然我们打饭时稍微麻烦了一些，但每餐用料明显减少，较以前能降低15%左右。”食堂管理人员王红伟一边快速清点饭盒，统计中午用餐量，一边介绍，“精准配餐既方便员工个性化合理饮食，又避免舌尖上的浪费，贴标签的饭盒越来越多，每天的剩饭剩菜量越来越少了。”

“血脂高的同事不喜欢肉菜，就多来两样素菜；女同志主食吃得比较少，就打半碗米饭。要不，白花花的米饭倒进垃圾桶，多让人心痛啊！现在全社会提倡节约的风尚很有必要，单位办公楼内也经常循环播放《敬惜一粒米》的公益宣传片，希望每一个人都从身边的小事做起，树立浪费可耻、节约光荣的生活理念和习惯。”哈铁哈尔滨通信段职工教育科工程师郑波说。

（本报记者 张士英）