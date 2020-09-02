热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

饭盒贴上特殊要求小标签

2020年09月02日09:56 来源：光明日报

　　【浪费可耻 节约为荣】

　　8月26日上午10时，正是间休时间，中国铁路哈尔滨局集团有限公司所属的哈尔滨通信段食堂内，各部门工作人员陆续把中午用餐的饭盒送过来。有趣的是，这些大小不一的饭盒上，不仅贴着员工名签，还贴着一些“特殊要求”：张鑫“半个馒头”、孙彦娟“不要肉菜”、栾琦“少米饭，用小格”……

　　爱惜粮食，从小小的饭盒开始。疫情防控开始后，为避免堂食人员聚集，哈尔滨通信段食堂使用一次性饭盒为职工供餐，大量餐盒不但费用高，而且不可回收，对环境造成污染。段里决定，为大家购置自助餐式餐盒，标上名签，各自使用。但问题随之而来，食堂统一打饭，统一定量，有些女职工饭量小，或者喜欢吃素的而肉菜打多了，剩饭剩菜浪费掉，很可惜。

　　为避免食物浪费，哈尔滨通信段从职工用餐习惯入手，倡导“差异化”打饭方式。有些职工自发从家里拿来自己的饭盒，还把少吃肉、少主食的“特殊要求”，用标签贴到饭盒上。每天中午，食堂工作人员就根据这些标签，计算需要烹饪的饭菜量，精准配餐。“现在精准配餐已经在全段推广，虽然我们打饭时稍微麻烦了一些，但每餐用料明显减少，较以前能降低15%左右。”食堂管理人员王红伟一边快速清点饭盒，统计中午用餐量，一边介绍，“精准配餐既方便员工个性化合理饮食，又避免舌尖上的浪费，贴标签的饭盒越来越多，每天的剩饭剩菜量越来越少了。”

　　“血脂高的同事不喜欢肉菜，就多来两样素菜；女同志主食吃得比较少，就打半碗米饭。要不，白花花的米饭倒进垃圾桶，多让人心痛啊！现在全社会提倡节约的风尚很有必要，单位办公楼内也经常循环播放《敬惜一粒米》的公益宣传片，希望每一个人都从身边的小事做起，树立浪费可耻、节约光荣的生活理念和习惯。”哈铁哈尔滨通信段职工教育科工程师郑波说。

　　 （本报记者 张士英）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn