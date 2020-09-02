日本首相安倍的辞职使得溃疡性结肠炎成为公众关注的焦点。连首相都治不好的肠炎有多可怕？其实不然，中山大学附属第六医院消化内科郅敏主任医师介绍，早发现、早治疗、规律随访，溃疡性大肠炎并不可怕。

常发病于青壮年腹泻不止

安倍晋三在17岁时就患上了溃疡性结肠炎，一直到66岁仍受此病困扰。郅敏介绍，我们可以看出，溃疡性结肠炎这个病最重要的特点之一——病程迁延不愈。即便是日本首相这般的人物，也难以在病魔的攻击下全身而退。而从另一个角度思考，即便溃疡性结肠炎难以治愈，但只要控制得当，也可以像常人一般生活，甚至从政成为一国首脑。

炎症性肠病分为溃疡性结肠炎和克罗恩病，溃疡性结肠炎简称溃结，肠道的炎症累及直肠以及结肠，病变主要限于大肠黏膜与黏膜下层。其病因依然不明白，遗传因素及环境因素相互影响被认为是溃疡性结肠炎发病的主要原因。

最常发生于青壮年期，临床表现为持续或反复发作的腹泻、黏液脓血便伴腹痛、里急后重等消化道症状，病程多在4～6周以上。严重的患者还会出现口腔反复溃疡、外周关节炎等肠外表现以及衰弱、贫血、消瘦等全身表现。其中，黏液脓血便是溃疡性结肠炎最常见的症状。症状轻的患者每日可排便2-4次，重者可以达每日10次以上。

溃疡性结肠炎如何治疗？

需要明确一点的是，70%左右溃疡性结肠炎的症状都是轻度的，许多患者，包括中度患者，都可以在门诊接受药物治疗，根据病变范围和病情活动程度选择药物类型和剂型，需要坚持用药。溃疡性结肠炎的治疗目标是控制症状，改善生活质量。

除了药物治疗外，还可以用选择性白细胞吸附疗法。通过类似于人工透析的方法，首先将血液从人体中抽出，然后通过该设备将某些血液成分（活化或升高的粒细胞和单核细胞以及炎症成分）清除掉，最后将血液返回人体。

粪菌移植疗法也是治疗手段之一。即将健康人有用的功能菌群，移植到患者的肠腔内，可以帮助他们重建肠道菌。给药方式包括鼻空肠营养管、胶囊、保留灌肠、下消化道内镜等。

药物治疗控制不佳以及一些合并狭窄、癌变的溃疡性结肠炎患者，最终无法避免外科手术。

早发现、早治疗、规律随访并不可怕

对于从17岁就患病的安倍首相，治疗初期并没有许多有效的药物被及时开发，但即使这样，他依然能够在此病稍微得到控制后继续担任日本首相，提示此病并不可怕，也并不十分影响工作和正常生活。遗憾的是，早年药物的缺乏，造成安倍肠炎不断恶化和加速，即使到了各种新型药物倍出的今天，恐怕时机已晚。这对患者们提出更高的要求，即早发现、早治疗、规律随访。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 简文杨 于田）