上学到校放学到家均应及时洗手

开学后如何做好健康防护？近日，北京市疾控中心发布《校园开学防疫指南》，提醒同学要科学认识疫情，消除不必要的恐惧心理，建议同学们日常做好自我健康监测，尽量做到家庭学校“两点一线”，避免不必要的外出活动。上学到校或放学到家应当及时洗手。

校园开学防疫指南建议同学及家长都要做好自我健康监测，如果出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要上学，居家观察科学就医，及时报告班主任。上学前准备好一次性医用口罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，并学会正确使用。平时尽量做到家庭学校“两点一线”，避免不必要外出活动。最好采取步行、自行车、私家车方式上下学，乘坐公共交通或校车时应当注意个人防护，科学佩戴口罩，与他人保持社交安全距离，途中尽量避免用手触摸公共交通物品。上学到校或放学到家应当及时洗手。

校园开学防疫指南建议学生调整好作息时间，保障良好睡眠。日常生活中注意个人卫生，勤洗手，饭前便后，触摸眼口鼻时，用肥皂或洗手液并使用流动水洗手；勤换衣，早晚刷牙，远离烟酒，远离有毒有害物品。不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻。保持健康饮食习惯，保持健康体重。聚餐使用公勺公筷，就餐时不说笑话，不打闹。学习时注意保持规范书写姿势，在照度适宜、稳定、安静的场所阅读书籍，避免在颠簸摇晃的环境中阅读。尽量避免使用电子产品，如电视、电脑、手机等。家长如发现孩子视力下降或近视度数加深，及时带孩子到正规医疗机构进行眼部检查，及时采取科学的方法进行防控。防止用眼过度、多坐少动等不良习惯，以避免近视、肥胖、脊柱弯曲等常见病。

按照本市现行的免疫程序规定，新入托、小学新生，新初一入学和其他小学、初中转学的学生家长务必携带孩子的预防接种证到托幼机构、学校报到。托幼机构和学校会有专人查验接种证，如有漏种会及时向家长发出书面通知。家长接到通知后，应按要求尽快带领孩子到指定预防接种门诊进行补证、补种。（记者 贾晓宏）