说起“被雷劈”，人们往往以为“可能性低过中彩票”，这是真的吗？

8月22日，在一个小时之内，先后有两名年约30岁的小伙子被紧急送往广东省第二人民医院急诊科，他们同为被雷电击伤的患者！每年八九月，正值东南季风为岭南地区带来雷电暴风雨的季节，急诊科专家为您支招如何防雷。

急诊室一小时收治了2例雷电伤患者

8月22日傍晚时分，广州的天空突然阴沉起来，大雨倏忽倾盆而下，天边传来巨大的轰隆雷声。晚上9时左右，广东省第二人民医院急诊科在1个小时内收到2名被雷电击伤的患者，两人都是大约30岁的年轻小伙子。

患者小李是到院的第一名患者。他是一名建筑工人，事发时正在黄埔区古港工地上高空作业，距离地面大约50米。即便建筑上有避雷设施，小李还是被雷击中了，当即出现了2分钟昏迷状态，醒来后感觉腰背部、左上臂、下颌多处疼痛，左边肢体多处皮肤破损。

为小李做紧急处理，清理创面的急诊科副主任医师梁国挺发现，小李的心肌功能也受到一定程度损伤，“如果工地上没有安装避雷针，情况可能更严重。”梁国挺说。

患者小董是第二名患者。当天傍晚，小董见大雨快停了，就打着伞往外走，手不小心接触到伞柄的金属部位，被刚好传导下来的雷电击伤，全身多处疼痛、出血，有大片皮肤遭到二度烧伤，表皮有轻度焦痂。

记者了解到，两名患者目前仍在急诊室住院留观治疗，生命体征稳定，伤势正在逐渐好转。

支招：雨季如何防雷击？

八九月份正处于雨季，在岭南地区，这个时期的降水主要是由东南季风带来的，常常出现大雨和暴雨，还伴随着打雷闪电。

城市建筑一般都安装有避雷针等防雷设施，很多人以为万事大吉，急诊科专家提醒,其实，无论是在户外还是在室内，都有被雷电击伤的危险。

广东省第二人民医院急诊科护士长蒋晓红说：“被雷击伤相当于被电击伤，一旦被劈中就可能带来生命危险，大家一定要注意雷雨天的安全！”

那么雨天如何避免被雷电所伤？

蒋晓红细心为大家支招：打雷闪电时，不要在空旷处行走，尽快躲到有遮蔽的安全地方，并远离高大建筑、孤立大树、电线杆、广告牌、水管等物体；不要骑自行车、摩托车，不要把带有金属的东西扛在肩上，不要在露天游泳或划船；在室内及时关好门窗，拔掉室内电源，避免使用家电；尽量不要上网、接听和拨打手机，更不要插着电源玩手机。

如遇紧急情况，可拨打120急救电话或尽快到附近医院就诊。

（全媒体记者何雪华 通讯员黄怡辛）