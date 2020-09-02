骆驼奶能降血糖、更有营养？专家提醒：高价骆驼奶还有很多“不确定”

奶制品是生活中人们补充蛋白质、维生素等多种营养物质的最佳选择，而牛奶作为鲜奶“大户”，也陪伴了许多人的成长。最近几年，市场上不同种类的奶也越来越多，牛奶、羊奶、骆驼奶……网上盛传一种说法，骆驼奶营养价值比牛奶高出许多，价格也比普通牛奶高出数倍，经常喝有降血糖的功效。那么，事实真的是这样吗？

其实不然。

骆驼奶与普通牛奶相比营养差异并不大

对于亚洲地区的生骆驼奶来说，其三大营养素含量确实比普通牛奶要高，口感也会比较浓稠绵密。然而，生骆驼奶并不等同于市面上销售的骆驼奶。每一头骆驼产出的生骆驼奶本身也有差异，在经过杀菌、包装等一系列生产加工和标准化处理后，营养数据也会有所改变。以某一款骆驼奶为例，其营养成分表标注如下：每100克骆驼奶所含的蛋白质、脂肪和碳水化合物分别为3.5克、4.5克和4.5克。与普通牛奶相比，这些成分只有脂肪略高一些，蛋白质和乳糖含量没有多大差异。

由此来看，骆驼奶也说不上多有优势，毕竟它比牛奶要贵很多。

骆驼奶对血糖、血脂的影响有待进一步验证

除了补充蛋白质、维生素等营养物质的考虑外，很多人都是冲着骆驼奶的保健功能去的，而在众多“功效”中，最受关注的就是“对血糖有好处”。那么，喝骆驼奶真的能降血糖吗？

实际上，这个说法也不是空穴来风。有研究表明，骆驼奶中含有胰岛素。与一般的口服胰岛素药物不同，骆驼奶中的胰岛素是被包裹在纳米颗粒中，易被小肠吸收，再通过血液循环发生作用。此外，骆驼奶中还有类似胰岛素的小分子，能够与胰岛素受体相互作用。同时，骆驼奶还能影响胰岛素受体功能和葡萄糖转运，从而调节葡萄糖稳态。

关于骆驼奶对血糖的作用，还有更直接的临床研究。一项国外的研究招募了40名成年2型糖尿病患者，让他们以牛奶为对照，喝3个月的骆驼奶。研究发现，喝牛奶和骆驼奶都能显著降低空腹胰岛素水平和糖化血红蛋白水平，改善胰岛素抵抗，不过两组干预实验并没有明显的差别。也就是说，不管是喝哪种奶，都对糖尿病患者有好处。

也有一些其他的临床研究表明，喝骆驼奶可以降低血糖水平，多少对改善糖尿病有一定的作用，但并不能完全替代药物。

前项研究中还对糖尿病患者饮用骆驼奶前后的血脂水平做了对比实验，发现骆驼奶对血脂没有显著影响，而牛奶受试者的血清总胆固醇和低密度脂蛋白有所下降。但也有实验发现，2型糖尿病连续3个月摄入骆驼奶粉可使甘油三酯水平有所下降。总的来说，目前还缺乏有力证据来证实骆驼奶比牛奶对血脂水平有更好的作用。

部分糖尿病人随着病情的发展会出现并发症，肾病就是其中一种。骆驼奶是否能帮助治疗糖尿病肾病呢？遗憾的是，尽管商家已经如此宣传，但目前这方面的研究还停留在动物实验，尚未确定在人身上是否有同样效果。

考虑营养，也要考虑综合性价比

在大多数临床实验中，骆驼奶的推荐饮用量为每天500毫升。按照目前我国的市价，500毫升骆驼奶要花将近150元。所以，对经济实力比较强的糖尿病患者来说，喝骆驼奶是有益的。但对工薪阶层来说，是否真的值得花这么大的费用来买骆驼奶，还有待商榷。（来源：科学辟谣平台）