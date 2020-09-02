八月谣言榜出炉 健康领域仍是“重灾区”

8月，伴随着暑热与暴雨，一波传言趁机来袭。

一些地方蚊子嚣张肆虐，多地纷纷拉响登革热防疫警报。与此同时，登革热相关传言在网上流传；作为诱发胃癌的危险因素，幽门螺旋杆菌成为不少人防范的重点对象，近日，不少口腔护理产品厂家推出了添加“乳铁蛋白LF”的网红牙膏，号称可以杀灭幽门螺旋杆菌；网传文章称出现急性心肌梗死时，服下一片硝酸甘油就能缓解，煤气中毒后喝糖水可以缓解症状甚至救命；更有自媒体文章宣称“葡萄干含铁量高，每天吃一把葡萄干，补铁补血、气色红润”。以上的这些说法有无科学依据？相关领域专家做出了科学解答。

谣言一：网红牙膏能杀灭幽门螺旋杆菌

口腔内的细菌是导致口臭的根源。不过近些年的研究表明，口臭的形成过程并不简单，世界上感染率最高的病原体之一——幽门螺旋杆菌（HP），或许也参与作案。近日，不少口腔护理产品商家推出了添加“乳铁蛋白LF”的网红牙膏，号称可以杀灭幽门螺旋杆菌。

真相：浙江大学明州医院消化科主任林琪表示，牙膏作用于口腔，最多能抑制口腔中的幽门螺旋杆菌，但这种菌主要存在于胃中，口腔里的不过是一些“散兵游勇”，杀灭与否意义不大，更何况相当一部分感染者仅胃里有菌，口中无菌，“杀幽”牙膏并无用武之地。

宁波市医疗中心李惠利医院消化科主任宋毓飞表示，幽门螺旋杆菌表面有一层保护膜，让它可以存活在胃的黏液层，视胃酸等各种消化液如无物，“这样顽强的菌通过几分钟的刷牙就被杀死了？我认为不可能。”宋毓飞表示，不排除一部分幽门螺旋杆菌是随着刷牙被冲刷出口腔的，普通牙膏、漱口水同样能完成这一任务。

上海龙华医院宁波分院镇海区中医院消化科主任邱奕分析了“杀幽”牙膏的成分，以幽螺莎星牙膏为例，主要有效成分为甘草、板蓝根、连翘。“这几味都是清热解毒的中药，可能确实可以减轻口臭，改善口腔环境，但是无法杀灭幽门螺旋杆菌。临床上还没有证据证明哪一种中药能杀死幽门螺旋杆菌。”邱奕表示，针对一些阳性患者的杀菌治疗，中药最多起到辅助治疗的作用。

谣言二：吃葡萄干可以补血

葡萄干是很多人喜爱的一种零食，高甜的味道和软糯的口感征服了不少人的味蕾。近日，有自媒体文章宣称“葡萄干含铁量高，每天吃一把葡萄干，补铁补血、气色红润”。这一说法是否靠谱呢？

真相：食品工程博士、科普作家云无心表示，葡萄干含糖量高，为了补铁摄入过多的糖，对于健康是不利的，以100克葡萄干为例，其中的碳水化合物就超过80克，含糖量极高。而且葡萄干中的铁是非血红素铁，在日常膳食中，非血红素铁主要存在于植物源性铁中，易受其他食物影响，不易被人体吸收。

资料显示，非血红素铁是指含于蛋白质或蛋白质复合体中血红素形态以外的铁离子，是作为区别于血红素而命名的。而血红素铁与之相比，并且不受其他食物的影响，吸收率高。“补铁要考虑食物的铁含量和吸收率。一般动物性食物中的血红素铁含量较高，吸收率比较高。尤其是动物肝脏和动物血，每天吃几十克就能满足身体对铁的需求。”云无心说。

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任、中国互联网联合辟谣平台专家委员会委员阮光锋表示，葡萄干对于铁摄入有一定好处，但若真要补铁，吃一块瘦肉都比一把葡萄干要好。

谣言三：硝酸甘油能缓解急性心肌梗死

因心脏病发作救治不及时，导致的悲剧时有发生，而硝酸甘油常被认为是救命神器，在不少人的认知中，出现急性心肌梗死时，服下一片硝酸甘油能救命，因此对于不少心脏病患者来说，

硝酸甘油是身边的必备药，那么它能否缓解急性心肌梗死呢？

真相：“硝酸甘油是冠心病患者常用的一类药物，它的主要作用是扩张冠状动脉，使患者心脏的前负荷减低，这样就能够有效缓解心绞痛的症状。但是如果患者出现心肌梗死，也就是血管完全闭塞的时候，硝酸甘油就无法进行缓解了。而且，下壁或后壁的心肌梗死患者往往会出现低血压、休克等症状，如果此时服用硝酸甘油，会导致血压进一步降低，非但不能缓解疾病，反而还会导致患者出现休克或猝死的严重风险。”首都医科大学附属北京安贞医院急诊危重中心主任医师贺晓楠强调。

宜兴市人民医院副主任医师高秋也表示，心梗使用硝酸甘油时，是不能缓解疼痛症状的。硝酸甘油只能缓解心绞痛发作引起的疼痛。其作用主要是扩张狭窄的冠状血管，增加心脏的供血，而心肌梗死是由于血管完全堵塞造成的，使用硝酸甘油也不能使血管再通，因此不能改善心脏缺血引起的疼痛症状。对于急性心肌梗死的治疗，早期应该进行溶栓治疗或介入支架治疗，已经错过再通时机发生心肌坏死的，则主要是进行对症支持治疗。

北京中医药大学东方医院心血管内科副主任医师李岩认为，心肌梗死的时候，由于心肌受到了非常严重的损伤，心脏的活动非常不稳定，心律可能会出现心律失常，血压也会出现非常大的影响，尤其是病人急性下壁的心肌梗死容易出现低血压和心率慢这两种情况。

“病人血压本身较低，而硝酸甘油是扩血管的药物，会导致血压进一步下降，病人在服用硝酸甘油之后会出现严重的后果，这种情况应尽量避免。而硝酸甘油不是完全不能吃，一定要了解病人血压的情况之后再判断是否能吃。”李岩说。

谣言四：煤气中毒后可喝糖水缓解

一氧化碳中毒即我们常说的煤气中毒，如果抢救不及时会严重威胁生命安全，一氧化碳也是居家生活重点防范的安全隐患。近日有说法在网上流传，“煤气中毒后喝糖水可以缓解症状甚至救命”，这是真的吗？

真相：实际上，糖水虽可以给人体提供能量，让人暂时感觉有力气，但不能纠正煤气中毒导致的机体缺氧。因此，喝糖水并不能治疗煤气中毒，相反可能会让人误以为缓解了中毒，以至于延误治疗。

中国人民解放军第四二一医院呼吸内科副主任医师孙海霞分析，糖水不能治疗煤气中毒。煤气中毒指的是急性一氧化碳中毒，主要是由于生产或生活环境中含碳物质不完全燃烧产生一氧化碳以后吸入过量引起的。治疗首先是中止一氧化碳吸入，将患者迅速转移到空气新鲜处休息吸氧，保持呼吸道通畅。

其次是采用氧疗，包括鼻导管和面罩吸氧以及高压氧舱治疗。还可应用促进脑细胞代谢药物如：三磷酸腺苷、辅酶A细胞色素C和大量维生素C等，因此用糖水是不能治疗煤气中毒的。

谣言五：登革热可以通过空气传播

夏季蚊虫肆虐，多地纷纷拉响登革热防疫警报。与此同时，一些传言在网络大肆流传：登革热可以通过空气传播？登革热会在人和人之间直接传播？

真相：解放军总医院第五医学中心感染科副主任医师姜天俊表示，登革热不会在空气中传播。其主要传播媒介为蚊媒，即埃及伊蚊和白纹伊蚊，伊蚊体色为黑色，头、胸、腹、脚上有银白或白色斑点。在我国主要的蚊媒是白纹伊蚊，也就是人们常说的“花斑蚊”。被蚊子叮咬后，也不一定就会得登革热，被携带登革病毒的伊蚊叮咬，才有一定概率感染登革热。

“需要注意的是，登革热也并不会通过人与人之间传播。这种病毒会从蚊子的唾液中进入人体血液并感染，感染登革热病毒后，会出现发热、皮疹和出血等症状。主要临床表现为全身疼痛、呕吐、恶心。所以尽量不要去蚊子多的地方，以免引起间接感染。一旦确诊，应立即进行隔离治疗。”池州市人民医院感染科副主任医师徐秀亮强调。（本报记者 马爱平）