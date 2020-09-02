“禁塑”的关键是方便替代

“明年1月1日起，将禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等。”距离全面“禁塑令”施行仅剩3个多月，相关领域准备得如何？从媒体调查来看，可谓喜忧参半，塑料吸管率先退场，但塑料袋、塑料饭盒却不见收敛。

从“限塑令”到“禁塑令”，随着环保理念渐入人心，我们向“白色污染”宣战的态度愈发坚决。但着眼现实，总体上依然没有跳出“抓一抓就见效，松一松就反弹”的怪圈。究其原因，往往就绊在了“方便”二字上。习惯了塑料制品的简便易携，对于住酒店没有一次性用品、逛超市没有一次性塑料袋、喝饮料没有一次性吸管，多少会感到不适应；好不容易下定的决心、开始的行动，极容易败给生活中无处不在的“方便”诱惑。这无疑提醒我们，禁塑必须“有破有立”，还是要在便利性上做足功课。

民众的真实需求“宜疏不宜堵”，一“限”了之、一“禁”了之，往往效果不彰，也不可能“塑战速决”。想要实现禁塑，关键是找到环保且方便的替代品。目前，顺应禁塑大势，不少企业已着手相关研发，可降解塑料在理想状态下能够实现一个月分解，价格约为普通塑料袋的两到三倍。而且随着垃圾分类蔚然成风，面对“厨余垃圾破袋”的要求，不少居民都表示愿意承担高一些的成本，使用可降解塑料袋。可以说，无论从现实需求，还是民众接受度来看，都到了研发推广可降解塑料制品的时候。纵然目前相关技术还存在成本偏高、降解条件约束性多等问题，但加紧攻关，假以时日，定能用科技的办法，为曾经不完美的发明打上环保的补丁。

禁塑是一个复杂的系统工程，需要考虑源头减量、产品设计和中端回收、加工以及后端再生产品应用等各环节，也涉及到政府、企业、社会、个人等多元主体。在替代产品一时难以成熟推广的情况下，各方都应该积极行动起来。政府监管要真正落地、敢于碰硬，不能总是“雷声大、雨点小”。另外，涉及“白色污染”的监管对象“小散多”，执法难度大、成本高，仍需呼唤居民自律。作为地球生态圈的成员，作为社会的一分子，每个人都应该积极改变生活习惯，从一点一滴开始，守护我们共同的家园。

《地球生命力报告2012》曾指出，当前人类的生活方式过度消耗了自然资源，如不改变这一趋势，到2030年即使两个地球也不能满足人类需求。简约适度、绿色环保的生活方式，不仅是对我们自身未来的保障，也是这代人对子孙后代应有的担当。