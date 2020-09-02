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时隔数月后 英国英格兰、威尔士地区学校全面复课

2020年09月02日08:42 来源：中国新闻网

中新网9月1日电 据路透社报道，受新冠肺炎疫情影响，时隔数月后，当地时间9月1日，英国英格兰和威尔士地区的学校将对所有学生重新开放。

当地时间8月12日，英国纽卡斯尔，歌迷参加山姆芬德的音乐会。音乐会在露天草坪上举行，歌迷们五人一组，坐在被围栏分割成的500个格子里，每个格子保持两米社交距离。

据报道，英国教育部表示，将建立一个“控制系统”以确保学生和教师的安全，并尽可能保持社会隔离规定。

英国教育大臣加文·威廉姆森表示，成千上万的孩子将再次走入学校。“我没有低估最近几个月的挑战，但我确实知道，对于孩子们来说，重返学校有多么重要，不仅是对他们的教育，也是对他们的发展。”

威廉姆森指出，2021年的A-Level和GCSE考试(相当于高考和中考)，可能会从5月推迟到6至7月。

英国学校于3月关闭，并于6月对少数学生重新开放。英国财政研究所于8月进行的一项研究表明，学校停课，扩大了贫富学生之间的教育不平等。

英国首相约翰逊此前发表声明说，和在校感染病毒的风险相比，继续停课对孩子的危害更大。他敦促家长配合学校开学复课，让孩子回归校园。

(责编：许心怡、许晓华)


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